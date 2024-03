Kovalík a Kližan si vybojovali turnajové tituly na turnajoch nižšej kategórie a výrazne sa posunú v rebríčku ATP

Siedmy titul vo dvojhre

Trofej po takmer šiestich rokoch

25.3.2024 (SITA.sk) - Dvom slovenským tenistom sa počas uplynulého víkendu podarilo vyhrať menšie turnaje na mužskom profesionálnom okruhu a vďaka tomu sa posunú výrazne nahor v rebríčku ATP vo dvojhre. Jozef Kovalík ovládol challenger v chorvátskom Zadare a v rebríčku poskočí z 213. pozície do druhej stovky približne na 177. priečku. Martin Kližan sa radoval na podujatí ITF World Tennis Tour v gréckom Heraklione a z 1312. miesta sa posunie do deviatej stovky. Oficiálne verzie nových rebríčkov ATP a WTA budú zverejnené až o týždeň, keďže aktuálne pokračujú turnaje v americkom Miami. Aktuálne sú k dispozícii iba ich priebežné verzie.Jozef Kovalík na challengeri v Zadare vo finále zdolal Bulhara Adriana Andrejeva . Celkovo v Chorvátsku vyhral päť zápasov a dvakrát si cestu k víťazstvu kliesnil cez tri sety - proti Maďarovi Zsomborovi Pirosovi a Chorvátovi Ninovi Serdarušičovi.Proti nasadenej trojke Pirosovi otočil po prehratom prvom setena(4),. Za víťazstvo v turnaji si pripísal prémiu 10 200 eur pred zdanením a 75 bodov do rebríčka. Pre 31-ročného Kovalíka je to siedmy titul vo dvojhre na challengerovej úrovni, prvý od roku 2022. Ďalších deväť titulov získal na turnajoch kategórie futures.Kližan sa v rámci svojho návratu do profitenisu po takmer troch rokoch dočkal prvého turnajového triumfu. Do turnaja M15 v rámci nižšej kategórie ITF World Tennis Tour na tvrdom povrchu v Grécku vstúpil ako kvalifikant a dokopy tam vyhral až osem zápasov. Najprv si poradil s troma súpermi v kvalifikácii a potom s ďalšími piatimi v hlavnej súťaži.Vo finále zdolal Edasa Butvilasa z Litvy. Vďaka zisku 15 bodov sa 34-ročný Bratislavčan posunul z druhej tisícky rebríčka do deviatej stovky, zatiaľ vo virtuálnom poradí. Kližan má 18 titulov zo všetkých profiúrovní tenisu vo dvojhre, aktuálne sa tešil z trofeje po takmer šiestich rokoch. Na prelome júla a augusta 2018 ovládol turnaj ATP na antuke v rakúskom Kitzbüheli.