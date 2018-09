Michalovčania sa dočkali víťazstva: Potrebovali sme to ako soľ

Na snímke vpravo hráč MFK Zemplín Michalovce Peter Kolesár strieľa prvý gól brankárovi FK Železiarne Podbrezová Martinovi Kuciakovi (vľavo) v zápase 7. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová v Michalovciach 1. septembra 2018. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 2. septembra (TASR) -povedali si po záverečnom hvizde zápasu s Podbrezovou (2:0) futbalisti i fanúšikovia Michaloviec. Až v 7. kole Fortuna ligy spoznali chuť víťazstva, zodpovedný výkon tentoraz podporili aj dvoma gólmi. Podľa aktérov bol dôležitý už ten vo 4. minúte, ktorý naznačil scenár ďalšieho deja.Na reprezentačnú prestávku a následný dvojzápas u súperov sa chceli Michalovčania naladiť víťazstvom. Po sérii sľubných výkonov, no nepresvedčivých výsledkov túžili po troch bodoch. Ako vo viacerých ich zápasoch, aj s Podbrezovou padol rýchly gól.uviedol útočník Martin Regáli. Ten v 74. minúte druhým gólom nadviazal na zásah Petra Kolesára z úvodu, čím definitívne zlomil odpor Podbrezovej. Po jeho úspešnej dorážke do odkrytej bránky už nik z michalovských fanúšikov nepochyboval, že sa rodí prvé víťazstvo v sezóneMichalovčania zostali aj napriek víťazstvu na poslednej priečke tabuľky, na trojicu Nitra, Zlaté Moravce a Senica však strácajú už iba dva body. Okrem cenných troch bodov a psychicky dôležitého víťazstva potešila trénera Antona Šoltisa aj skutočnosť, že jeho zverenci dokázali streliť viac ako jeden gól.uviedol Šoltis.S odlišnými pocitmi než domáci odchádzali z ihriska hráči Podbrezovej. Tí sa na Zemplíne hotovali predĺžiť štvorzápasovú sériu bez prehry, no neúspešne.uviedol kapitán Podbrezovej Michal Breznaník.