Obranca Zeleňák sa vrátil zo Sparty Praha do Zvolena

Zvolen 2. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Vojtech Zeleňák bude aj v sezóne 2018/2019 pôsobiť v HKM Zvolen. Mládežnícky reprezentant SR sa nepresadil do kádra Sparty Praha, ktorá ho spoločne s ďalšími štyrmi hráčmi uvoľnila do iných mužstiev. Informovala o tom oficiálna stránka pražského klubu.Zeleňák reprezentoval SR na majstrovstvách sveta hráčov do 18 i 20 rokov. V sezóne 2017/2018 pôsobil v projekte HK Orange 20, po juniorskom šampionáte zamieril do Zvolena. Kmeňový hráč Sparty Praha absolvoval predsezónnu prípravu v Sparte, v tíme nemeckého trénera Uweho Kruppa však nebude pôsobiť.uviedol pre klubovú stránku športový manažér Sparty Michal Broš.