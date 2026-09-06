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06. septembra 2026

Bolo by komické, keby si minister vnútra nedokázal zaplatiť dovolenku. Šutaj Eštok vysvetľuje cestu na Formulu 1


Tagy: Dovolenka F1 Formula 1 Minister vnútra SR Politika 24 Služobná cesta

Šutaj Eštok tvrdí, návštevu Formuly 1 platil zo súkromných zdrojov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok trvá na tom, že jeho medializovaná cesta do ...



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6a30198ce24b0405641535 676x450 6.9.2026 (SITA.sk) - Šutaj Eštok tvrdí, návštevu Formuly 1 platil zo súkromných zdrojov.


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok trvá na tom, že jeho medializovaná cesta do Spojených arabských emirátov na preteky Formule 1 z roku 2024 bola dovolenkou, a nie služobnou cestou. Ako v nedeľu vyhlásil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, toto tvrdil od začiatku.

„To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. V rámci toho som mal možnosť, ako politik, absolvovať aj zákulisie pretekov. Dovolenka bol hradená zo súkromných zdrojov,“ povedal minister.

Zároveň Šutaj Eštok skonštatoval, že garanciou dodatočného vyplatenia nákladov na dovolenku bola jeho pozícia. „Myslím si, že dnes každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába - je to verejné a transparentné - že disponuje nejakými finančnými prostriedkami. Asi by bolo komické, keby minister vnútra nebol schopný zaplatiť za dovolenku,“ dodal Šutaj Eštok.


Zdroj: SITA.sk - Bolo by komické, keby si minister vnútra nedokázal zaplatiť dovolenku. Šutaj Eštok vysvetľuje cestu na Formulu 1 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka F1 Formula 1 Minister vnútra SR Politika 24 Služobná cesta
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