Michalovce previedli famózny obrat v play-off a zdolali Trenčín, doma nezaváhal ani Zvolen (video)

Museli vymeniť brankára

Vylepšiť musia oslabenia

Zrazu to bolo vyrovnané

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Aj dva najvyššie umiestnené tímy po základnej časti hokejovej extraligy vstúpili do štvrťfinále play-off úspešne proti súperom, ktorí sa do vyraďovačky dostali cez predkolo. Víťaz dlhodobej súťaže Zvolen si doma poradil s Novými Zámkami tesne 3:2, druhé Michalovce na vlastnom ľade zdolali Trenčín 5:4. Najmä v druhom prípade šlo o veľkú drámu a predovšetkým mimoriadny obrat domáceho kolektívu.Hráči Michaloviec vo svojom úplne prvom súboji play-off v najvyššej domáceho hokejovej súťaži v prvej tretine akoby platili nováčikovskú daň. V prvých minútach stretnutia to síce s "líškami" nevyzeralo zle, no Trenčania pred prvou sirénou napokon prekonali brankára Tomáša Tomeka až štyrikrát z hokejok Borisa Sádeckého , Aarona Berishu a dvakrát Petra Sojčíka Zdalo sa teda, že na ľade favorita si uchmatnú víťazstvo. Tomeka, ktorý inkasoval štyri góly zo šiestich striel, nahradil od druhej tretiny Stanislav Škorvánek a ten už do konca duelu za svoj chrbát nepustil ani jeden puk. Zemplínčania sa nevzdali ani za veľmi nepriaznivého stavu a v začali skresávať manko, počas druhej dvadsaťminútovky ho dokonca úplne vymazali.Dokonalý obrat Zemplínčanov naštartoval v početnej výhode Fín Antti Erkinjuntti, na ktorého vzápätí nadviazal v rovnovážnom stave Christophe Lalancette a potom sa v presilovkách presadili aj Marek Bartánus Peter Galamboš . V tretej tretine dokonal obrat opäť Bartánus zase v početnej výhode."Neboli sme v ľahkej situácii, ale nestresovali sme. Vedeli sme, že máme pred sebou ešte štyridsať minút a môžeme to zvrátiť hokejom, ktorý sme predvádzali v základnej časti. Po prvej tretine sme si vraveli, že potrebujeme streliť každých päť minút jeden gól a vyšlo to. Klobúk dolu pred chlapcami, pretože takýto obrat nedokáže každé mužstvo. Sme veľmi radi, ale musíme krotiť emócie. Trošku sa potešíme a ide sa do druhého zápasu," cituje Bartánusa oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Vyzdvihol tiež úlohu využitých početných výhod. "Určite nás tešia využité presilovky, na ktorých sme počas pauzy pracovali. Vylepšiť ešte naopak musíme oslabenia. Prvá tretina je výstraha. Možno sa však odzrkadlilo to, že sme nehrali dvanásť dní zápas. V druhom súboji chceme začať tam, kde sme teraz končili. Očakávam ešte viac emócií a opäť sa začne za stavu 0:0. Videli sme, že zvrátiť sa dá každý výsledok a z pohľadu nášho play-off príbehu to môže byť veľké plus," pokračoval už päťnásobný slovenský šampión so Slovanom Bratislava, Košicami a Banskou Bystricou.Rovnako ako Bartánus dvojgólový útočník hostí Peter Sojčík bol po súboji pochopiteľne sklamaný. "Prvá tretina bola super a takýto začiatok bol naozaj skvelý. Nerozumiem tomu, čo sa dialo potom. Prestali sme robiť veci, ktoré nám zabezpečili náskok. Po prvej tretine sme si vraveli, že musíme pokračovať v dobrých veciach. Chceli sme trpezlivo čakať, nechať ich jazdiť a zachytávať ich útočné pokusy. Prišli však vylúčenia a z prvých desiatich minút druhej tretiny sme odohrali šesť v oslabení. Tak, ako sme predtým využili presilovky my, trestali v nich oni. Zrazu to bolo vyrovnané. Do tretej tretine sme si to išli rozdať o víťazstvo, ale opäť tam bolo veľa faulov,“ povedal 34-ročný Sojčík podľa HockeySlovakia.sk.Podľa skúseného útočníka nie je namieste, aby jeho tím sklonil hlavy. "Play-off je krásne práve v tom, že sa stávajú aj takéto veci. Nemáte čas rozmýšľať nad tým, čo sa stalo. Rýchlo si to zhodnotíme a pokúsime sa to napraviť v druhom zápase. Je to 0:1, ale v sobotu je nový deň a nová šanca na víťazstvo. Potrebujeme robiť správne veci a hlavne sa vyvarovať hlúpych faulov. Hlavne tých útočných,“ poznamenal.Zvolenčania síce v prvom súboji inkasovali ako prví, ale na gól Tibora Vargu odpovedal ešte v prvej tretine Peter Zuzin. V druhej časti poslal Marek Viedenský domácich do vedenia v presilovky, Miloš Kelemen pridal vo vlastnom oslabení poistku a v konečnom dôsledku šlo o víťazný gól. Hostia totiž dokázala skorigovať až 20 sekúnd pred treťou sirénou a na vyrovnanie už nemali dostatok času.