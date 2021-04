Juventus Turín bude bez trojice hráčov, McKennie usporiadal párty napriak zákazu

Do domu prišla polícia

Pirlo je "na odstrel"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2021 - Trojica hráčov talianskeho futbalového klubu Juventusu Turín za tohtotýždňové porušenie protipandemických opatrení okrem finančnej pokuty od štátnych orgán dostala "trest" aj do svojho klubu. Weston McKennie, Paulo Dybala a Arthur Melo chýbajú v nominácii trénera Andreu Pirla na súboj Serie proti mestskému rivalovi FC Turín.Uvedené trio bolo v stredu medzi dvojciferným počtom osôb na oslave v dome amerického stredopoliara McKennieho. Do domu však 30 minút pred polnocou prišla polícia, ktorá konala pravdepodobne na podnet niektorého zo susedov. V Taliansku sú v súvislosti s pandémiou koronavírusu zakázané akékoľvek oslavy, v krajine tiež platí nočný zákaz vychádzania od 22.00 h do 5.00 h."Ani jedného z nich som nezaradil na zápasovú súpisku, do práce sa vrátia neskôr. Uvidíme, kedy to bude," informoval kouč Pirlo podľa webu BBC Sport. "Teraz nie je vhodný čas na organizáciu osláv. Slúžime totiž ako príklad pre ostatných," doplnil Pirlo.Incident sa udial počas ligovej pauzy v Serie A vyhradenej pre potreby národných tímov. Na marcovej reprezentačnej akcii sa koronavírusom nakazili obrancovia Talian Leonardo Bonucci a Turek Merih Demiral.Juventus Turín do aktuálnej sezóny vstúpil ako obhajca titulu, domácim šampiónom sa stal v predchádzajúcich deviatich ročníkoch. K desiatemu titulu bez prerušenia však aktuálne dosť ďaleko, keďže v tabuľke Serie A je až tretí a na vedúci Inter Miláno stráca až desať bodov. Podľa talianskych médií je Pirlo "na odstrel" a ak v najbližších dvoch súbojoch jeho tím nepredvedie lepšie výkony ako doteraz podporené víťazstvami, môže predčasne oputiť lavičku "starej dámy".