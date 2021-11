Michalovce sa chcú vyhnúť prefarbeniu na čierno, za očkovanie odmenia vstupenkami na zápasy či do thermalparku

Thermalpark daruje 100 vstupov

Očkujú aj bez registrácie

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s michalovskými športovými klubmi pripravil špeciálny očkovací víkend.Každého zodpovedného východniara, ktorý si príde po prvú alebo druhú dávku vakcíny proti koronavírusu, odmenia vstupenkou na športové podujatie, poukazom na obed či vstupenkou do thermalparku. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Motiváciou dať sa zaočkovať budú vstupenky na domáce zápasy hokejového klubu Dukla Ingema Michalovce, futbalistov MFK Zemplín Michalovce, ako aj hádzanárok Iuventy Michalovce. Za zodpovedné rozhodnutie sa rozhodli odmeniť obyvateľov kraja aj viaceré reštaurácie z mesta Michalovce, ktoré poskytnú spolu 620 voucherov na obed.Motivovať k očkovaniu chce aj thermalpark na Zemplínskej šírave, ten daruje očkovaným sto vstupov. Východniari budú môcť lístok na zápas či do thermalparku využiť hneď, keď to pandemická situácia dovolí.„Slovensko je v najhoršej situácii od začiatku pandémie, aj preto od štvrtka platí núdzový stav a obmedzenie pohybu. Až 83 percent ľudí, ktorí skončili v kritickom stave v nemocniciach, neabsolvovalo očkovanie. Aby sme tento stav odvrátili, spájame sily so športovými klubmi či lokálnymi podnikateľmi. Každý, kto si v sobotu príde do veľkokapacitného očkovacieho centra v Michalovciach po prvú alebo druhú dávku vakcíny, dostane ako benefit za zodpovedné rozhodnutie buď lístok na športový zápas, voucher na obed v lokálnych podnikoch alebo vstup do thermaplarku. Z benefitov si bude môcť vybrať podľa vlastných preferencií. Veríme, že záujemcov bude dostatok, aby sa okres Michalovce opäť prefarbil z čiernej farby COVID automatu,” informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Župa bude očkovať vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova. Záujemcovia môžu prísť aj bez registrácie.Na výber budú mať z jednodávkovej vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson alebo z dvojdávkovej vakcíny Comirnaty od Pfizer/BioNTech. Očkovacie centrum bude v prevádzke v sobotu 27. novembra od 9:00 do 17:00.„Príď sa zaočkovať a staň sa členom tímu. To je motto nasledujúceho víkendu. Aj napriek mimoriadnemu nasadeniu hráčov nemá akýkoľvek šport bez divákov atmosféru. Pohľad na prázdne tribúny veľmi bolí, a to najmä, keď túto situáciu spoločne dokážeme zmeniť. Chceme sa dostať na čísla zaočkovanosti, ktoré hneď, ako to bude možné, otvoria štadióny, ekonomicky pomôžu klubom a vrátia radosť z hry tímom aj športovým nadšencom. Verím, že aj lístky ako odmena za zodpovedné rozhodnutie sa stanú lákadlom, ako motivovať ľudí dať sa zaočkovať a pomôžu udržať fanúšikov na tribúnach, nie v nemocniciach,” za všetky športové kluby informoval marketingový manažér MFK Zemplín Michalovce Július Kmec.