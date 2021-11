Zemanovi podali monoklonálne protilátky, bol v kontakte s infikovanou zamestnankyňou prezidentskej kancelárie

Otestovali ho po prepustení

Bez príznakov

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorého vo štvrtok previezli do nemocnice po pozitívnom teste na koronavírus, podali monoklonálne protilátky.Hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe Jitka Zinke, ktorú cituje spravodajský portál Novinky.cz, uviedla, že hlava štátu nemá príznaky ochorenia COVID-19 a podanie protilátok má predovšetkým preventívny účel. Zeman je trikrát očkovaný proti koronavírusu a v nemocnici zostane na pozorovaní.Zemana testovali vo štvrtok v Lánoch, kam sa v ten deň po viac ako mesiaci vrátil z ÚVN, kde skončil pre zhoršenie jeho chronického ochorenia. Zinke vysvetlila, že prezident absolvoval test na koronavírus, pretože je to „bežná prax pri prijatí do zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí“ a zároveň preto, že bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou.Boris Šťastný zo spoločnosti Senior Home Group, ktorá sa o Zemana stará, sa pre portál iDNES.cz vyjadril, že to bola zamestnankyňa prezidentskej kancelárie, ktorá s ním bola v kontakte v uplynulých dňoch.„V rámci režimových opatrení sme každého, kto by mal prísť do styku s pánom prezidentom, otestovali pomocou antigénového testu a už ráno, ešte pred jeho príchodom, sme v Lánoch objavili jeden pozitívny záchyt. Pána prezidenta sme popoludní otestovali PCR metódou a jeho test vyšiel pozitívny, hoci bol absolútne bez príznakov,“ povedal pre denník Právo Šťastný.Prezidentov hovorca vo štvrtok informoval, že Zemanov program bude počas liečby COVID-19 pozastavený. Zeman v piatok plánoval vymenovať Petra Fialu (ODS) za premiéra a potom si mal pozývať jednotlivých kandidátov na ministrov.