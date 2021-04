Michalovce sú ukrivdené a kritizujú disciplínárku SZĽH, sekera na hlavu by sa mala v hokejovej krajine trestať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Popradsko-michalovská semifinálová séria play-off hokejovej extraligy je vypätá na ľade, ale už aj mimo neho. Po bitkárskom závere zápasu číslo 4 v Poprade priliala olej do ohňa Disciplínarna komisia SZĽH svojím rozhodnutím, v ktorom dodatočne potrestala iba michalovskú stranu.Na jednej strane predbežný zákaz výkonu športovej činnosti pre Mareka Mašlonku za faul na Dávida Skokana a na druhej strane iba trest do konca zápasu pre Marcela Haščáka za úder hokejkou do tváre Marka Louisa. Inými slovami, zatiaľ čo Mašlonka vo štvrtok na michalovskom ľade domácim chýbal, najlepší extraligový strelec Haščák sa podieľal na víťazstve Popradu 3:2 po predĺžení."Je to nešťastné a šokujúce vyjadrenie disciplinárky. Môže priniesť veľa otáznikov a vrhnúť na našu ligu tiene. Sekera na hlavu by sa mala v hokejovej krajine trestať a je úplne jedno, či je to najlepší alebo najslabší hráč ligy. Aký má mať potom liga kredit? Toto sme tu mali už pred dvadsiatimi rokmi. Keď sa bili rozhodcovia a hovorilo sa, že sa to za tri zápasy oplatí. Ako sa na to majú pozerať hráči? Môže sa tu sekať hlava-nehlava? To nie je nič proti Popradu či Marcelovi. V hokejovej krajine sa však nemôže stať, že zostane taký zákrok nepotrestaný. Je to hanba disciplinárky,“ komentoval asistent trénera Michaloviec Juraj Faith aj na webe hockeyslovakia.sk.Názor na rozhodnutie DK SZĽH prezentoval v RTVS aj expert a bývalý hokejista Boris Valábik . "Mašlonka dostal zaslúžený trest, našťastie, nezranil Skokana. Ale na druhej strane ideme obhajovať Haščáka, že nezranil Louisa? Alebo ideme vyslať signál, že je v poriadku, keď sa hráči začnú šermovať hokejkami a sekať sa do tváre? Od Haščáka to bola úmyselná sekera na hlavu a krk súpera. A dostal za to trest na desať sekúnd, lebo toľko chýbalo do konca zápasu. Hokejka nemôže byť použitá ako zbraň," kriticky skonštatoval Valábik.Poprad vo štvrtok zvíťazil v Michalovciach 3:2 po predĺžení a rovnako v sérii vedie 3:2. Už v sobotu od 17.00 h bude na popradskom ľade na programe šiesty zápas východniarskej série. Ak Podtatranci uspejú, postúpia do finále.