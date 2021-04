Zomrel elitný svetový šprintér medzi veteránmi Vladimír Výbošťok, získal desiatky medailí z majstrovstiev

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Smutná správa v piatok zasiahla slovenskú aj svetovú atletiku, vo veku 74 rokov totiž odišiel na večnosť elitný šprintér medzi veteránmi Vladimír Výbošťok . Informáciu priniesol web duklasport.sk.Vladimír Výbošťok nečakane skonal v piatok predpoludním v Bardejovských Kúpeľoch. Člen Dukly Banská Bystrica sa venoval športu aj po sedemdesiatke a na jeho konte je viacero titulov majstra Slovenska či 53 medailí z ME a MS vo svojej kategórii.Ako pripomína Slovenský atletický zväz (SAZ) , zo svetových šampionátov má v zbierke 6 zlatých, 5 strieborných a 7 bronzových medailí, na ME je jeho bilancia 16 - 10 - 9. "Nik zo Slovákov vo veteránskej kategórii nebol úspešnejší ako Výbošťok," uvádza SAZ.V roku 2007 na halových ME utvoril svoj prvý európsky rekord na 60 m v kategórii M60 časom 7,66 s. O päť rokov neskôr na veteránskych HMS pridal ďalší časom 7,81 sekundy v kategórii M65. Vzápätí na ME v Nemecku vyrovnal na stovke vtedajší svetový rekord Američana Robbinsa (12,37 s). "Aj vďaka týmto skvelým časom ho v roku 2012 vyhlásili za európsku veteránsku jednotku," dodáva SAZ na svojom facebooku.