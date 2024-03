Michalovce suverénne triumfovali aj v druhom štvrťfinále, zápas Nitry a Popradu ukončila hromadná bitka

Dôležité sú dve víťazstvá

Prekvapenie v Poprade

Nechutný záver súboja

22.3.2024 (SITA.sk) - Stopercentná bilancia tímov z východu Slovenska v prvých dvoch zápasoch štvrťfinále play-off extraligy sa nakoniec tesne nenaplnila. Michalovce síce aj v druhom domácom súboji hladko zdolali Zvolen (5:1), ale Poprad zaváhal s Nitrou a podľahol jej 1:5. Obe tieto série pokračujú v nedeľu a pondelok vo Zvolene a Nitre.Ak je niekto zo štvrťfinalistov zatiaľ suverénny, tak sú to Michalovce. Zverenci fínskeho trénera Tomeka Valtonena v oboch domácich zápasoch suverénne prevýšili Zvolenčanov s celkovým skóre 10:1.V druhom zápase sa o dva góly dokonca postarali obrancovia, ktorí patria medzi sviatočných strelcov - Adam Drgoň a Miroslav Macejko. Kanaďana Mathew Santos sa blysol dvoma gólmi.„Som spokojný najmä s morálkou tímu aj disciplínou. Naše skóre 10-1 po dvoch zápasoch je fajn, ale to sa neráta. Dôležité sú naše dve víťazstvá. Toto je play-off. V treťom zápase to bude zasa začiatok od 0:0," uviedol fínsky tréner Michaloviec Tomek Valtonen na pozápasovej tlačovej konferencii.„Chceli sme vyhrať oba domáce zápasy a to sa nám aj podarilo. Mali sme dobrú efektivitu, vzadu nás podržal brankár Škorvánek . Sme spokojní," zdôraznil Adam Drgoň aj pre RTVS.V Poprade sa zrodilo prekvapenie. Nitra zaskočila víťaza základnej časti dobrou hrou už v prvom meraní síl, ale až v tom druhom to dokázala pretaviť do víťazstva. Hostia zvíťazili 5:1. Posledné dva góly strelili do prázdnej bránky a upravili stav série na 1:1.„Podali sme zodpovedný výkon celých 60 minút na rozdiel od prvého zápasu, keď nás Poprad zaskočil dvoma gólmi. Boli sme silní na puku, mali sme dobrý pohyb, brankár bol spoľahlivý. Zvládli sme aj 5-minútové oslabenie a to bolo kľúčové," uviedol asistent trénera Nitry Dušan Milo na tlačovej konferencii.Obranca František Gajdoš strelil dôležitý tretí gól "Corgoňov", po ktorom nasledoval neúspešný popradský vabank.„Začali sme dobre, aj sme tak pokračovali a celkovo nám tento zápas vyšiel. Sme vďační za naše efektivitu, ale aj brankárovi Kašíkovi, ktorému Poprad ako súper vyhovuje," povedal Gajdoš.Súboj v popradskej aréne mal nechutný záver, keď už po záverečnej siréne sa začalo na ľadovej ploche odohrávať hneď niekoľko bitkárskych súbojov a rozhodcovia uložili šiestim hráčom z každého tímu vyššie tresty vrátane štyroch trestov v hre.V piatok pokračuje play-off extraligy tretími zápasmi prvých dvoch štvrťfinálových dvojičiek. Od 18.00 h privíta Banská Bystrica Spišskú Novú Ves a Slovan Bratislava bude hrať s Košicami. V oboch prípadoch vedú hostia z východu 2:0 na zápasy. Obe tieto dvojice sa stretnú na rovnakých štadiónoch aj v sobotu.