Začína sa boj o miesta na ME, Slováci i Rakúšania bez viacerých hráčov

Bez viacerých zranených hráčov nastúpi slovenská futbalová reprezentácia na prvý zápas v tomto kalendárnom roku. V sobotu o 18.00 h na NFŠ v Bratislave bude jej prvým súperom v príprave na ME 2024 tím Rakúska, s ktorým má v doterajších piatich vzájomných zápasoch vyrovnanú bilanciu jedno víťazstvo, tri remízy a jedna prehra so skóre 3:4. Viac ako výsledok však bude dôležité, v akom svetle sa ukážu hráči necelé tri mesiace pred začiatkom šampionátu.





Tréner Francesco Calzona nemôže v marcovom asociačnom termíne počítať s Róbertom Polievkom, Denisom Vavrom, Ivanom Schranzom, Ľubomírom Šatkom, Matúšom Berom a ani s kapitánom Milanom Škriniarom, ktorý len pred pár dňami začal vo svojom klube Paríž St. Germain s individuálnym tréningom. K dispozícii nebude ani srbský kanonier Aleksandar Čavrič, ktorý po zisku slovenského občianstva uprednostnil aklimatizáciu vo svojom japonskom klube Kašima Antlers a ospravedlnil sa zo zrazu. Črtá sa tak šanca pre ďalších hráčov, ktorí sa môžu talianskemu kormidelníkovi ukázať a prehovoriť do boja o nomináciu na šampionát v Nemecku. Medzi nimi sú aj dvaja nováčikovia - Tomášovia Rigo a Nemčík.Calzonu teší, že v nominácii sú hráči, ktorí pravidelne hrávajú v kluboch. Vrátane brankára Martina Dúbravku, ktorý počas kvalifikačných duelov sedel v Newcastli len na lavičke náhradníkov. "Martin prichádza na každý zraz s obrovskou radosťou, trénuje na hranici možností. Je to jeden z hlavných pilierov tímu. Má kvality na to, aby bol jednou z výrazných osobností európskeho šampionátu. Jeho výkony v klube sú veľmi dobré. Je obrovský profík a je to vidieť už na tréningoch. Čím viac hráči hrajú, tým lepšie. Aj to, že máme široký zoznam hráčov, ktorí pravidelne hrávajú, je pozitívum. Sledujeme ich každý týždeň," povedal Calzona.László Bénes vníma blížiace sa zápasy ako príležitosť ukázať sa. On sám má na svojom poste silnú konkurenciu, pretlačiť sa do finálnej 23-člennej nominácie na šampionát nebude ľahké. "Vôbec nezáleží, či ide o prípravné alebo kvalifikačné zápasy. Hráme za reprezentáciu, v ktorej chce byť každý. Aj pre mňa je cťou reprezentovať Slovensko. Blížia sa ME a všetci sa chceme ukázať v čo najlepšom svetle. Myslím si, že Rakúšania aj Nóri sú silní súperi. Majú kvalitných hráčov, budú to dobré zápasy," myslí si Bénes.Rakúšania sa na marcové duely so Slovenskom a Tureckom pripravovali v Marbelle, zo sústredenia v Španielsku prileteli do Bratislavy až v piatok večer. Tréner Ralf Rangnick zaradil do nominácie aj opory z nemeckej Bundesligy Marcela Sabitzera či Konrada Laimera. Chýbajú však zranení lídri Marko Arnautovič a David Alaba, okrem nich aj Saša Kalajdžič, Gernot Trauner či Manprit Sarkaria. Rovnako ako Slováci aj Rakúšania sa predstavia na ME v Nemecku. Ich súpermi budú Francúzsko a Holandsko, ktorých doplní úspešný z baráže.Po zápase s Rakúskom nastúpia slovenskí futbalisti v utorok 26. marca o 19.00 h v Osle proti domácemu Nórsku. V júni ich čaká dvojzápas so San Marínom (5.6. vo Wiener Neustadt) a Walesom (9.6. v Trnave).