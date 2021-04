Michalovce zdolali Poprad, Valtonen: Boli sme trpezliví a vyplatilo sa

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili vo štvrtkovom 1. semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Poprad 3:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas na programe v piatok 16. apríla od 18.00 opäť v Michalovciach.

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)



Góly: 55. Takáč (Mudrák), 56. Erkinjuntti (Korhonen, Lalancette), 58. Šoltés (Suja, Ťavoda) - 24. Handlovský (Haščák, Seigo). Rozhodovali: Baluška, Novák - Synek, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Ťavoda (Mich.) a Preisinger (Pop.) 10 min. OT za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



/stav série: 1:0/



HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Ťavoda, Kolusz, Southorn, Šedivý - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Takáč, Suja, Šoltés - Regenda, Galamboš, Bartánus - Karaffa, Lehtonen, Mašlonka - Lačný



HK Poprad: Vošvrda - Brejčák, Drgoň, Dalhuisen, Višnevskij, Seigo, Ulrych, Hudec - Haščák, Skokan, Svitana - Vandas, Preisinger, Mashinter - Handlovský, Zagrapan, Livingston - Matúš Paločko, Matej Paločko, Mešár - Jevoš

Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, tímy si v nej dávali pozor na defenzívu. Skóre mohol otvoriť Livingston v 5. minúte, ale Škorvánek zmaril jeho šancu. Gól nepriniesla ani príležitosť domáceho Mašlonku, ktorý trafil ľavú žŕdku popradskej bránky.



Rušno bolo v úvode druhej časti. Hostia si počas presilovky nepostrážili Suju, ktorý však v úniku neprekonal Vošvrdu. Popradčania síce presilovku nevyužili, no krátko po nej Handlovský tečoval puk za Škorváneka - 0:1. V 29. minúte michalovský brankár podržal svoj tím pri šanci Haščáka. Najväčšiu šancu domácich v druhej tretine mal Regenda, no ani on neprekonal Vošvrdu.