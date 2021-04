Vlhová našla náhradu za Magoniho a je údajne už len krôčik od angažovania nového trénera

Nové dobrodružstvo so Švajčiarom

Zmení aj servismana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 - Slovenská zjazdárka Petra Vlhová je údajne už len krôčik od angažovania nového trénera. Taliana Livia Magoniho by mal po boku víťazky Svetového pohára 2020/2021 vystriedať Švajčiar Mauro Pini. Na spečatenie zmluvy chýbajú už len podpisy oboch strán. Informoval o tom taliansky športový portál NeveItalia.it."Päť intenzívnych rokov s trénerom z Bergama je definitívne na konci a teraz je slovenská šampiónka pripravená na nové dobrodružstvo so Švajčiarom," napísal taliansky zdroj.Rodák z kantónu Ticino Pini je ročník narodenia 1965 a má bohaté skúsenosti zo spolupráce s poprednými svetovými lyžiarkami. Viedol španielsku špecialistku na obrovský slalom Mariu José Riendovú Contrerasovú aj Vlhovej najväčšiu súperku v boji o veľký glóbus v uplynulej sezóne Švajčiarku Laru Gutovú v čase, keď ešte len rozbiehala svoju kariéru.Rovnako ako Magoni spolupracoval aj so Slovinkou Tinou Mazeovou, ktorú na ZOH 2014 v Soči priviedol k dvom zlatým medailám. Pôsobil aj pri švajčiarskom národnom tíme v rozličných funkciách na rôznych úrovniach. Má aj skúsenosti s komentovaním vo švajčiarskej televíznej spoločnosti RSI ako aj z organizovania pretekov v jeho švajčiarskej obci Airolo.Vlhová by mala mať v nasledujúcej sezóne aj nového servismana. Čech Miloš Machytka by mal vystriedať Taliana Gigiho Parraviciniho. Machytka ešte počas tohtoročných majstrovstiev sveta v Cortine d'Ampezzo spolupracoval s elitnou českou zjazdárkou Ester Ledeckou, predtým bol aj v tíme držiteľky medailového kompletu z majstrovstiev sveta v slalome Šárky Strachovej (Záhrobskej).