Michalovskí policajti zastavili štvoricu kamarátov, opakovane vykrádali rovnaký dom v obci Iňačovce

Elektrické spotrebiče aj hudobné nástroje

Vrátili sa späť aj po bicykle

Stíhaní na slobode

15.5.2025 (SITA.sk) - Michalovskí policajti zastavili štvoricu kamarátov, ktorá opakovane nepozvane „navštevovala" rovnaký dom v obci Iňačovce (okres Michalovce). Obyvateľom predmetného domu opakovane znepríjemňovali život 30-ročný Alexander, 29-ročný Dominik, 19-ročný Filip a 17-ročný León.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , muži začali v dome „operovať" ešte počas minuloročných vianočných sviatkov a pokračovali dovtedy, kým si neodniesli všetko, čo im padlo do oka.Prvýkrát sa do domu vybrali, po vzájomnej dohode. Okolo 23:00 neoprávnene a bez súhlasu majiteľa vošli na riadne oplotený a uzamknutý pozemok cez stodolu. Následne sa cez garáž dostali až do interiéru rodinného domu.Poškodili dvere na viacerých izbách, aby do nich mohli vniknúť a odišli s notebookmi, gitarou, mikrofónmi, monitormi, elektrickým pracovným náradím a ďalším príslušenstvom k elektronike.„Dominik s Alexandrom pravdepodobne usúdili, že z domu nestihli vziať všetko, čo by sa im zišlo, a tak sa tak 29. decembra oni dvaja do domu vrátili opäť. Rovnakou cestičkou sa vrátili naspäť do vnútorných priestorov rodinného domu a tentokrát odtiaľ ešte odniesli klávesy, slúchadlá a ďalšie elektronické príslušenstvo," pokračuje Ivanová.V závere roka,sa vrátili do domu pre mixpult, reproduktory a kľúč od vozidla.Tam to ale neskončilo. „Keď už tak ,úspešne' ukončili rok 2024, bol by hriech rovnako úspešne nezačať aj ten nasledujúci, a tak rodinný dom navštívili bez pozvania hneď v prvý januárový deň," uviedla ďalej Ivanová s tým, že Alexander s Dominikom si tentokrát odniesli dva bicykle.„No a 2. januára už známa dvojica so sebou vzala aj Filipa, rovnakým spôsobom, ako dni predtým, sa dostali do domu a tentokrát si odniesli klávesnicu s počítačovou myšou a televízor. A aby nebolo smutno ani štvrtému z kamarátov, tak na sviatok Troch kráľov so sebou vzali aj Leóna a spoločne odcudzili kosačku a krovinorez," priblížila krajská policajná hovorkyňa. Kým ich muži zákona zastavili, kamaráti sa vrátili ešte dvakrát.Dominik s Alexandrom sivzali z domu klávesnicu a poškodili aj výfukový systém na vozidle zaparkovanom v garáži. O deň neskôr v dome opäť úradovala celá štvorica, a odchádzala s práčkou so sušičkou a elektrocentrálou.„Podarená partička štvorice kamarátov svojimi nepovolanými návštevami porušili majiteľove práva na nedotknuteľnosť obydlia, krádežou vecí mu spôsobili škodu vyčíslenú predbežne na viac ako deväťtisíc eur a poškodením majetku škodu vyčíslenú predbežne na viac ako 1 800 eur," informuje Ivanová.Doplnila, že michalovský vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil 30-ročného Alexandra, 29-ročného Dominika a 19-ročného Filipa z prečinu porušovania domovej slobody, prečin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci, všetky skutky spáchané formou spolupáchateľstva.León tiež čelí obvineniu z prečinu porušovania domovej slobody a prečinu krádeže, tieto skutky boli taktiež spáchané formou spolupáchateľstva. Obvinení muži sú stíhaní na slobode, v prípade dokázania viny im hrozí jeden až päť rokov za mrežami. U mladistvého sa trest znižuje na polovicu.