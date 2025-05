Slováci prežívajú hokejové majstrovstvá naplno: nové televízory, fanúšikovské outfity aj zásoby na zápasy. Allegro ukazuje nákupné trendy počas šampionátu

Televízory ako vstupenka na šampionát

Dresy, šály a domáci miláčikovia v klubových farbách

Občerstvenie ako súčasť zápasovej rituály

Nakupovanie počas šampionátu: Smart! Týždne na Allegre

Šampionát naživo? Slováci sú odhodlaní cestovať

[1] Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre Allegro online v apríli 2025 na reprezentatívnej vzorke 1005 respondentov na Slovensku a 1005 respondentov v Českej republike, vo veku 18 – 65 rokov.

[2] Akcia platí od 17. marca do 2. júna pre zákazníkov Allegro, ktorí aktuálne nemajú aktívne predplatné Allegro Smart! Zľava -50 % na ročné predplatné (5,99 EUR) platí iba na jedno fakturačné obdobie. Bežná cena ročného predplatného je 11,99 EUR. Viac informácií nájdete na https://allegro.sk/smart.

16.5.2025 (SITA.sk) - Najnovší prieskum spoločnosti PerfectCrowd realizovaný pre Allegro[1] odhaľuje, že hokej je na Slovensku oveľa viac než len šport – je to udalosť, ktorá spája rodiny, priateľov a komunity. Už teraz sa domácnosti pripravujú na sledovanie zápasov, zásobujú sa občerstvením, plánujú nákupy nových televízorov a obliekanie do farieb svojho tímu.Hokejové zápasy budú dominovať obrazovkám slovenských domácností. Prieskum ukázal, že absolútna väčšina Slovákov - 82 % opýtaných - bude šampionát sledovať práve na televízii, po smartfóne siahne 19% divákov a 12% ľudí si na sledovanie šampionátu vyberá projektor. Prenosy z majstrovstiev nesleduje vôbec len 10% opýtaných.Až 63% ľudí uvádza, že je pre nich pri sledovaní hokeja dôležité veľkosť obrazovky - a preto takmer tretina - až 29 % respondentov kvôli sledovaniu zápasov zvažuje kúpu väčšej alebo kvalitnejšej televízie. Slovenskí fanúšikovia tak vnímajú šampionát nielen ako športovú, ale aj technologickú udalosť, ktorá si zaslúži ten najlepší zážitok. V Českej republike je tento trend o niečo slabší – novú televíziu plánuje kúpiť štvrtina respondentov.Slovenskí fanúšikovia si šampionát chcú užiť so všetkým, čo k tomu patrí. Až 32 % Slovákov plánuje počas majstrovstiev nosiť fanúšikovské oblečenie ako dresy, šály či vlajky. Slovensko tak dokonca predbehlo Českú republiku, kde fanúšikovské farby plánuje obliecť 22 % ľudí.Zaujímavé je aj to, že fanúšikovský duch sa šíri naprieč generáciami – 21 % slovenských rodičov plánuje obliecť do tímových farieb aj svoje deti. A dokonca aj naši štvornohí priatelia neostanú bokom: 12 % respondentov priznalo, že aj ich pes alebo mačka bude počas šampionátu oblečený v hokejových farbách.Pri nákupe fanúšikovských predmetov Slováci plánujú minúť najčastejšie do 40 eur.Majstrovstvá sveta v hokeji nie sú len o góloch a napätí na ľade – pre viac ako polovicu Slovákov znamenajú aj prípravu na spoločné chvíle pri televízii. Prieskum ukázal, že 54 % Slovákov si doma pripraví občerstvenie špeciálne na sledovanie zápasov. Slané pochúťky, sladkosti, nápoje – to všetko sa stáva neoddeliteľnou súčasťou hokejového večera.Rovnako je tomu aj v Česku, kde si občerstvenie na zápasy pripravuje približne polovica respondentov.Fanúšikovia, ktorí sa pripravujú na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, môžu využiť nákupný festival Smart! Týždne na Allegre, ktorý prebieha od. Počas tohto špeciálneho obdobia nájdu lovci výhodných ponúkv kľúčových kategóriách, ako súči– ideálne na vytvorenie domácej fanúšikovskej zóny alebo vylepšenie výbavy na zápasové večery.Zákazníci zároveň môžu objaviť výhody programu, ktorý ponúka– teraz za.[2] Viac informácií o programe nájdete na allegro.sk/smart Vďaka exkluzívnym akciám na produkty od obľúbených značiek, ako súa mnohých ďalších, sú Smart! Týždne ideálnou príležitosťou, ako sa pripraviť na šampionát a nielen naň.Hoci väčšina fanúšikov si šampionát vychutná doma, niektorí by radi cestovali za hokejom aj osobne. Až 12 % Slovákov deklaruje, že tento rok by chceli navštíviť niektorý zo zápasov priamo v Dánsku alebo Švédsku, kde sa šampionát koná.Tí, ktorí sa na zápasy chystajú, najčastejšie vyrážajú so svojimi priateľmi, čím opäť potvrdzujú, že hokej je na Slovensku predovšetkým spoločenská záležitosť.Informačný servis