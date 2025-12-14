|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislava, Bronislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. decembra 2025
Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze
Vládna koalícia sa má zaoberať novelizáciou Rokovacieho poriadku Národnej rady SR, pričom poslanec
Zdieľať
14.12.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia sa má zaoberať novelizáciou Rokovacieho poriadku Národnej rady SR, pričom poslanec Roman Michelko (SNS) chce presadiť týždňové vylúčenie poslancov z pléna za rušenie schôdze. Ako povedal v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo, vylúčený poslanec by smel chodiť len na hlasovania. Novela by sa podľa Michelka mala riešiť hneď na začiatku najbližšej schôdze parlamentu v januári 2026 v reakcii na nedávne potýčky v pléne NR SR.
„Budeme tvrdo, aj celý mesiac, im brať výplatu, toto sa musí jednoznačne dať,“ vyhlásil Michelko a tým, že ak poslanec odíde z pléna, bude mu krátená výplata.
Pokiaľ ide o narúšanie schôdze, podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (Hnutie Slovensko) má predsedajúci už teraz dostatočné nástroje, aby si urobil poriadok. „Netreba kvôli tomu meniť rokovací poriadok,“ skonštatoval. Na druhej strane Grendel podporuje, aby boli poslanci testovaní na konzumáciu alkoholu. „Ak zavedú psychotesty, nech sa páči. Len aby sa to nevypomstilo aj vo vzťahu ku koalícii,“ povedal Grendel.
Zdroj: SITA.sk - Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze © SITA Všetky práva vyhradené.
„Budeme tvrdo, aj celý mesiac, im brať výplatu, toto sa musí jednoznačne dať,“ vyhlásil Michelko a tým, že ak poslanec odíde z pléna, bude mu krátená výplata.
Pokiaľ ide o narúšanie schôdze, podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (Hnutie Slovensko) má predsedajúci už teraz dostatočné nástroje, aby si urobil poriadok. „Netreba kvôli tomu meniť rokovací poriadok,“ skonštatoval. Na druhej strane Grendel podporuje, aby boli poslanci testovaní na konzumáciu alkoholu. „Ak zavedú psychotesty, nech sa páči. Len aby sa to nevypomstilo aj vo vzťahu ku koalícii,“ povedal Grendel.
Zdroj: SITA.sk - Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Maďarsko sa nezrútilo po roku 1989. Ono už desaťročia stálo na umelých nohách, tvrdí psychiater Hunčík
Maďarsko sa nezrútilo po roku 1989. Ono už desaťročia stálo na umelých nohách, tvrdí psychiater Hunčík
<< predchádzajúci článok
Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj
Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj