 Z domova

14. decembra 2025

Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze


Tagy: Rokovací poriadok schôdza parlamentu

Vládna koalícia sa má zaoberať novelizáciou Rokovacieho poriadku Národnej rady SR, pričom poslanec



6668392f7ee29870592224 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia sa má zaoberať novelizáciou Rokovacieho poriadku Národnej rady SR, pričom poslanec Roman Michelko (SNS) chce presadiť týždňové vylúčenie poslancov z pléna za rušenie schôdze. Ako povedal v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo, vylúčený poslanec by smel chodiť len na hlasovania. Novela by sa podľa Michelka mala riešiť hneď na začiatku najbližšej schôdze parlamentu v januári 2026 v reakcii na nedávne potýčky v pléne NR SR.


„Budeme tvrdo, aj celý mesiac, im brať výplatu, toto sa musí jednoznačne dať,“ vyhlásil Michelko a tým, že ak poslanec odíde z pléna, bude mu krátená výplata.

Pokiaľ ide o narúšanie schôdze, podľa opozičného poslanca Gábora Grendela (Hnutie Slovensko) má predsedajúci už teraz dostatočné nástroje, aby si urobil poriadok. „Netreba kvôli tomu meniť rokovací poriadok,“ skonštatoval. Na druhej strane Grendel podporuje, aby boli poslanci testovaní na konzumáciu alkoholu. „Ak zavedú psychotesty, nech sa páči. Len aby sa to nevypomstilo aj vo vzťahu ku koalícii,“ povedal Grendel.


Zdroj: SITA.sk - Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze © SITA Všetky práva vyhradené.

