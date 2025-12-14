Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

14. decembra 2025

Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj


Rusko musí urobiť kompromis v otázke ukončenia vojny proti Ukrajine, ak naň Spojené štáty budú naďalej vyvíjať tlak. Ako referuje web



russia_ukraine_war_46257 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Rusko musí urobiť kompromis v otázke ukončenia vojny proti Ukrajine, ak naň Spojené štáty budú naďalej vyvíjať tlak. Ako referuje web liga.net, počas nedeľňajšieho rozhovoru s novinármi to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.


Poznamenal, že Ukrajina nemá priamy kontakt s Ruskom a o ich požiadavkách, krokoch, ochote alebo neochote niečo urobiť informujú Spojené štáty. Počas rokovaní delegácie diskutujú nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o reakcii na ruské signály.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



„Čo sa týka kompromisov s ruskou stranou. V každom prípade, ak Amerika vyvinie tlak, ak partneri vyvinú tlak a ak Amerika chce ukončiť túto vojnu, ako to dnes demonštrujú na vysokej úrovni, verím, že Rusi by mali urobiť kompromis,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder tiež povedal, že s príchodom zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, podnikateľa Jareda Kushnera, do amerického tímu a pridaním „ekonomickej zložky“ bolo rozhodnuté, že sa bude diskutovať nielen o 20-bodovom rámcovom mierovom pláne, ale aj o obnove Ukrajiny a bezpečnostných zárukách.


Počas tohto rozhovoru Zelenskyj zároveň informoval, že Ukrajina zatiaľ nedostala odpoveď USA na najnovšiu verziu mierového plánu na ukončenie vojny.


Tagy: Americký prezident Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
