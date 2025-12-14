|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislava, Bronislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. decembra 2025
Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj
Tagy: Americký prezident Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Rusko musí urobiť kompromis v otázke ukončenia vojny proti Ukrajine, ak naň Spojené štáty budú naďalej vyvíjať tlak. Ako referuje web
Zdieľať
14.12.2025 (SITA.sk) - Rusko musí urobiť kompromis v otázke ukončenia vojny proti Ukrajine, ak naň Spojené štáty budú naďalej vyvíjať tlak. Ako referuje web liga.net, počas nedeľňajšieho rozhovoru s novinármi to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Poznamenal, že Ukrajina nemá priamy kontakt s Ruskom a o ich požiadavkách, krokoch, ochote alebo neochote niečo urobiť informujú Spojené štáty. Počas rokovaní delegácie diskutujú nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o reakcii na ruské signály.
„Čo sa týka kompromisov s ruskou stranou. V každom prípade, ak Amerika vyvinie tlak, ak partneri vyvinú tlak a ak Amerika chce ukončiť túto vojnu, ako to dnes demonštrujú na vysokej úrovni, verím, že Rusi by mali urobiť kompromis,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajinský líder tiež povedal, že s príchodom zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, podnikateľa Jareda Kushnera, do amerického tímu a pridaním „ekonomickej zložky“ bolo rozhodnuté, že sa bude diskutovať nielen o 20-bodovom rámcovom mierovom pláne, ale aj o obnove Ukrajiny a bezpečnostných zárukách.
Počas tohto rozhovoru Zelenskyj zároveň informoval, že Ukrajina zatiaľ nedostala odpoveď USA na najnovšiu verziu mierového plánu na ukončenie vojny.
Zdroj: SITA.sk - Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Poznamenal, že Ukrajina nemá priamy kontakt s Ruskom a o ich požiadavkách, krokoch, ochote alebo neochote niečo urobiť informujú Spojené štáty. Počas rokovaní delegácie diskutujú nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o reakcii na ruské signály.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Čo sa týka kompromisov s ruskou stranou. V každom prípade, ak Amerika vyvinie tlak, ak partneri vyvinú tlak a ak Amerika chce ukončiť túto vojnu, ako to dnes demonštrujú na vysokej úrovni, verím, že Rusi by mali urobiť kompromis,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajinský líder tiež povedal, že s príchodom zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, podnikateľa Jareda Kushnera, do amerického tímu a pridaním „ekonomickej zložky“ bolo rozhodnuté, že sa bude diskutovať nielen o 20-bodovom rámcovom mierovom pláne, ale aj o obnove Ukrajiny a bezpečnostných zárukách.
Počas tohto rozhovoru Zelenskyj zároveň informoval, že Ukrajina zatiaľ nedostala odpoveď USA na najnovšiu verziu mierového plánu na ukončenie vojny.
Zdroj: SITA.sk - Rusko musí byť pod tlakom USA, aby pristúpil na kompromis, tvrdí Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze
Michelko chce presadiť týždňové vylúčenie kolegov z pléna za rušenie schôdze
<< predchádzajúci článok
Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca, či budú oficiálne podporovať Smer
Šimečka sa chce opýtať amerického veľvyslanca, či budú oficiálne podporovať Smer