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20. septembra 2026
Michelko nevie o nikom, kto by spojil svoju politickú budúcnosť s Tarabom. Slyško zostáva v Hlase
Zároveň pripomenul, že Taraba mal síce tlačovku spolu s poslancom Petrom Slyškom (Hlas-SD), ten však vystúpenie z klubu neohlásil. Koaličný poslanec Roman ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň pripomenul, že Taraba mal síce tlačovku spolu s poslancom Petrom Slyškom (Hlas-SD), ten však vystúpenie z klubu neohlásil.
Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) nevie o tom, že by nejaký jeho kolega spojil svoju politickú budúcnosť s končiacim ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý sa vráti do parlamentu. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Zároveň pripomenul, že Taraba mal síce tlačovku spolu s poslancom Petrom Slyškom (Hlas-SD), ten však vystúpenie z klubu neohlásil.
„Nič také nezaznelo, " zdôraznil Michelko. Poslanec za Hlas-SD Peter Kalivoda doplnil, že Slyško je súčasťou Hlasu. „A dokazuje to aj svojím hlasovaním," skonštatoval Kalivoda. Doplnil, že nevníma nejaké náznaky, že by mal Slyško zmeniť politickú príslušnosť.
Podľa pozičnej poslankyne Beáty Jurík (Progresívne Slovensko) bude Taraba drahým ženíchom pre vládnu koalíciu. „Pretože už to sám naznačil, že nebude obyčajným „stláčačom", ako je tam tých 78 poslancov, ale že si vždy bude pozerať tie zákony, či už z dielne koalície alebo opozície," pripomenula poslankyňa. Doplnila však, že opozícia s Tarabom nebude žiadnym spôsobom rokovať, a to pre jeho činnosť na rezorte životného prostredia.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti poukázal na to, že Taraba sa do politiky dostal „na chrbte Kuffovcov". „Potom sa nalepil na Kotlebu, potom sa nalepil na Danka," uviedol Hlina s tým, že jeho Taraba nezaujíma. „Však to je jeden hlas. O čom sa my máme s ním rozprávať?" dodal Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Michelko nevie o nikom, kto by spojil svoju politickú budúcnosť s Tarabom. Slyško zostáva v Hlase © SITA Všetky práva vyhradené.
Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) nevie o tom, že by nejaký jeho kolega spojil svoju politickú budúcnosť s končiacim ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý sa vráti do parlamentu. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Zároveň pripomenul, že Taraba mal síce tlačovku spolu s poslancom Petrom Slyškom (Hlas-SD), ten však vystúpenie z klubu neohlásil.
„Nič také nezaznelo, " zdôraznil Michelko. Poslanec za Hlas-SD Peter Kalivoda doplnil, že Slyško je súčasťou Hlasu. „A dokazuje to aj svojím hlasovaním," skonštatoval Kalivoda. Doplnil, že nevníma nejaké náznaky, že by mal Slyško zmeniť politickú príslušnosť.
Podľa pozičnej poslankyne Beáty Jurík (Progresívne Slovensko) bude Taraba drahým ženíchom pre vládnu koalíciu. „Pretože už to sám naznačil, že nebude obyčajným „stláčačom", ako je tam tých 78 poslancov, ale že si vždy bude pozerať tie zákony, či už z dielne koalície alebo opozície," pripomenula poslankyňa. Doplnila však, že opozícia s Tarabom nebude žiadnym spôsobom rokovať, a to pre jeho činnosť na rezorte životného prostredia.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti poukázal na to, že Taraba sa do politiky dostal „na chrbte Kuffovcov". „Potom sa nalepil na Kotlebu, potom sa nalepil na Danka," uviedol Hlina s tým, že jeho Taraba nezaujíma. „Však to je jeden hlas. O čom sa my máme s ním rozprávať?" dodal Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Michelko nevie o nikom, kto by spojil svoju politickú budúcnosť s Tarabom. Slyško zostáva v Hlase © SITA Všetky práva vyhradené.
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