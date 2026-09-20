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20. septembra 2026

Tragický nález pri Čunove. Muža našli bez známok života na cyklotrase, privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť


Tagy: Cyklotrasa policajná hovorkyňa

Privolaná rýchla zdravotná pomoc už mužovi nedokázala pomôcť a predbežne vylúčila cudzie zavinenie. V sobotu 19. septembra v čase krátko pred 20:00 bratislavskí policajti na linke 158 prijali oznam o ...



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225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n 676x379 20.9.2026 (SITA.sk) - Privolaná rýchla zdravotná pomoc už mužovi nedokázala pomôcť a predbežne vylúčila cudzie zavinenie.


V sobotu 19. septembra v čase krátko pred 20:00 bratislavskí policajti na linke 158 prijali oznam o náleze tela muža na cyklotrase, približne jeden kilometer od bufetu smerom na mestskú časť Čunovo. Ako ďalej informovala policajná hovorkyňa Silvia Šimková, privolaná rýchla zdravotná pomoc už mužovi nedokázala pomôcť a predbežne vylúčila cudzie zavinenie.

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„Na miesto bol privolaný aj obhliadajúci lekár. Presné príčiny tejto udalosti sú v štádiu vyšetrovania," doplnila Šimková.


Zdroj: SITA.sk - Tragický nález pri Čunove. Muža našli bez známok života na cyklotrase, privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklotrasa policajná hovorkyňa
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