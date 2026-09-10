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10. septembra 2026

Michelko sa vyjadril k odvolaniu Machalu a priblížil aj postoj SNS k jeho nástupcovi, Danko vraj o zámere Šimkovičovej vedel


Tagy: generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Rada Fondu na podporu umenia

Dôvody Šimkovičovej rozhodnutia o odvolaní Machalu však Michelko komentovať nechcel. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) oznámila predsedovi ...



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6668392f7ee29870592224 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Dôvody Šimkovičovej rozhodnutia o odvolaní Machalu však Michelko komentovať nechcel.


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) oznámila predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) zámer odvolať generálneho tajomníka ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Pre agentúru SITA to uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. "Predseda o tom vedel, volala mu. Bolo to tesné, ale nešlo to bez vedomia vedenia strany,” uviedol.

Šéf národniarov Andrej Danko podľa jeho slov vedel, že na rokovanie vlády bude predložený tento návrh. Ministerka Šimkovičová ho tiež informovala o tom, kto bude novým generálnym tajomníkom služobného úradu jej rezortu.

"Chápeme, že je to človek, ktorý musí mať dôveru. Štátni tajomníci sú jasné politické funkcie, generálny tajomník je úradník. Je to človek, ktorého by si mal vybrať minister. Vedenie strany to rešpektovalo. Danko to nevetoval, skrátka prijal túto informáciu,” uviedol Michelko na margo postoja SNS k odvolaniu Machalu.

Postoj SNS k Machalovmu nástupcovi


Vládny kabinet odvolal Machalu z funkcie na stredajšom rokovaní 9. septembra. Nahradil ho Ivan Gašpar, a to k 10. septembru 2026. Ako vyplýva zo zverejneného životopisu, Gašpar v rokoch 2022 až 2023 pôsobil ako riaditeľ veľkej regionálnej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia, v sekcii plánu obnovy. Taktiež v minulosti pracoval v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok, bol i členom dozornej rady na žilinskom letisku. Okrem toho je roky konateľom súkromnej spoločnosti.

"Uvidíme, vybrala si ho ministerka, tým pádom bude zodpovedať za jeho činnosť,” okomentoval Michelko postoj SNS k Machalovmu nástupcovi. "Je prvý deň vo funkcii, je extrémne predčasné ho nejakým spôsobom hodnotiť. Predtým robil v nejakých manažérských pozíciách ekonomického charakteru. Na toto treba manažéra s ekonomickým vzdelaním, toto Ivan Gašpar spĺňa, takže dajme mu sto dní, nech sa ukáže, čo je v ňom,” povedal pre SITA Michelko.

Dôvody Šimkovičovej rozhodnutia


Dôvody Šimkovičovej rozhodnutia o odvolaní Machalu Michelko komentovať nechcel, zdôraznil, že ide o internú vec ministerstva kultúry a nechce do nej vstupovať. "Nijakým spôsobom to nesúvisí s parlamentom, takže, berieme na vedomie, nič viac k tomu nechcem dodať,” uzavrel.

Z ministerstva kultúry krátko po odvolaní Machalu vládou informovali, že ministerka predložila návrh na jeho odvolanie po priebežnom vyhodnotení fungovania služobného úradu a spôsobu jeho riadenia. MK SR podľa Šimkovičovej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej pred ním stoja nové úlohy vyžadujúce iné manažérske nastavenie služobného úradu, jasnú zodpovednosť, dobrú organizáciu práce a spoľahlivé zabezpečenie vnútorného chodu ministerstva.

Šimkovičová hovorí o veľkom tlaku


Ministerka Šimkovičová v rozhovore pre spravodajskú televíziu JOJ 24 na margo Machalovho odvolania uviedla, že generálny tajomník služobného úradu ministerstva nie je politická funkcia, musí tam byť dôvera a kompatibilita. Dodala, že v jej rezorte čelia veľkému tlaku a podobné výmeny sa diali aj na iných ministerstvách, avšak neboli tak veľmi medializované.

"Je to neustály atak zo stany či už Otvorenej kultúry! aj médií. V tej vízii sme sa nejako rozchádzali, boli tu nejaké konsolidačné opatrenia, stále zápasíme s financiami. Niekde sa ten vzťah začal, tu sa končí a začína sa s novou energiou, ale v tej vízii sa snažím pokračovať ďalej,” uviedla k dôvodom odvolania.

Odvolanie členov Rady FPU


K informácii o tom, že z Rady Fondu na podporu umenia (FPU) odišli "Machalovi ľudia”, konkrétne Peter Grutka a Adriana Tomičová, ktorých ministerka nedávno odvolala, Šimkovičová uviedla, že išlo o ľudí, ktorí boli zdrojom nezhôd aj v koalícii, napríklad s poslancom Romanom Malatincom (zvolený za Hlas-SD, v súčasnosti Strana vidieka).

Cieľom ich odvolania malo byť upokojenie vzťahov v koalícii. Obaja odvolaní tvrdili, že dôvodom malo byť to, že nechceli podporiť konkrétneho kandidáta na post riaditeľa FPU, čo ale ministerstvo odmietlo. "Toto nebol dôvod na to, aby som pána generálneho tajomníka odvolala,” zdôraznila.

"Možno v tých víziách sme sa niekde nezhodovali, ale určite to súvisí aj s tým psychickým tlakom. Veľa ľudí odišlo z tohto rezortu, lebo to už nevydržali a vôbec sa im nečudujem,” povedala ministerka.

Tieň Machalu


V súvislosti s v minulosti opakovanými tvrdeniami o tom, že Machala je ten, kto reálne riadi ministerstvo Šimkovičová poznamenala, že stále počúvala, že je len tieňom Machalu.

"Odvolala som pána Machalu, tak neviem, kto riadi to ministerstvo,” vyjadrila sa. Podotkla, že Machalovi niekoľkokrát vytýkala aj jeho verejné vystúpenia. Rovnako ale poznamenala, že v priebehu troch rokov je v takomto rezorte normálne, že sa objavia nezhody.

Gašpar pozná Šimkovičovej víziu


K novému generálnemu tajomníkovi služobného úradu svojho ministerstva Ivanovi Gašparovi povedala, že je to inžinier, stratég a analytik, podľa nej to nie je neznáme meno. Rezort kultúry podľa nej potrebuje analytické myslenie a stratégiu a potrebuje ľudí, ktorí sa rozumejú právnym i ekonomickým záležitostiam.

"Ja nie som ani ekonóm, ani nemám právne vzdelanie, som doktor liečebnej pedagogiky. V týchto sférach potrebujem podporu odborníkov,” povedala. Dodala, že Gašpar pozná jej víziu i to, čomu sa chce venovať. Dodala, že už pôsobil v štátnej sfére.


Zdroj: SITA.sk - Michelko sa vyjadril k odvolaniu Machalu a priblížil aj postoj SNS k jeho nástupcovi, Danko vraj o zámere Šimkovičovej vedel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: generálny tajomník služobného úradu MK SR Ministerka kultúry SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Rada Fondu na podporu umenia
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