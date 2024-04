Michelkov návrh ohrozuje činnosť Fondu na podporu umenia. Vyhlásenie pre poslancov podpísali desiatky odborníkov

Neakceptovateľný pozmeňujúci návrh

18.4.2024 (SITA.sk) - Od schválenia pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Michelka SNS ) na Výbore Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá podpísali vyhlásenie adresované poslancom parlamentu desiatky členov odborných komisií Fondu na podporu umenia FPU ) (v čase spracovania textu ich bolo 131 - pozn. SITA).Ako informuje platforma Otvorená kultúra! , stále pribúdajú ďalšie podpisy. V prípade, ak by novelu zákona o FPU schválil parlament, prípadná rezignácia týchto členov komisií by mohla paralyzovať činnosť fondu. Vo vyjadrení členovia a členky odborných komisií vyjadrili znepokojenie nad Michelkovým pozmeňujúcim návrhom.Podotkli, že vnímajú potrebu vylepšiť určité prvky fungovania FPU, no zároveň poukázali, že Michelkov návrh by odborný a nezaujatý mechanizmus prerozdeľovania verejných zdrojov zmenil na štátny alebo ministerský.„Pozmeňujúci návrh poslanca Michelka je pre nás neakceptovateľný a nezlučiteľný s naším ďalším pôsobením v odborných komisiách FPU," deklarovali a apelovali na poslancov, aby Michelkov pozmeňovák odmietli.Výbor v utorok 16. apríla schválil pozmeňujúci návrh od Michelka k zákonu o FPU. Platforma tvrdí, že počas výboru sa k návrhu nemohli vyjadriť ani prítomní zástupcovia odbornej obce, ani samotný riaditeľ FPU Róbert Špoták.„Návrh zásadným spôsobom mení kompetencie jednotlivých orgánov FPU. Odborným komisiám, ktoré sú menované na základe návrhov kultúrnej obce, odoberá rozhodovacie kompetencie v prideľovaní finančných prostriedkov a robí z nich poradný orgán Rady FPU.V nej má podľa návrhu osem členov/členiek z trinástich menovať priamo minister alebo ministerka kultúry, a to bez návrhu," vysvetľuje platforma Otvorená kultúra! a dodáva, že o prideľovaní dotácií by v dôsledku toho rozhodovali politickí nominanti, nie nezaujatá odborná verejnosť.„V praxi to znamená, že práca pri hodnotení tisícov projektov, ako i odborný kredit hodnotiteľov a hodnotiteliek, môžu nakoniec legitimizovať svojvoľné rozhodnutia Rady, s ktorými sa nemusia stotožňovať. Alebo že bude táto práca úplne zbytočná,” uviedli členovia komisií vo vyhlásení a odmietli robiť odborné alibi rozhodnutiam Rady a akceptovať úlohu bezmocného komparzu".Odborné komisie FPU ročne vyhodnocujú okolo 5-tisíc žiadostí o dotáciu. Ak je priemerný rozsah žiadosti desať normostrán i s prílohami, tak v praxi to znamená 50-tisíc normostrán textu a hodiny náročnej a podľa členov komisií i finančne podhodnotenej, práce ročne. Vo vyjadrení zdôraznili, že im záleží na tom, aby podporili tie najkvalitnejšie projekty.„Nie vždy sa zhodneme a zasadnutia odborných komisií sprevádzajú dlhé a často konfrontačné diskusie. To je však podstatou demokratického a nezaujatého systému redistribúcie verejných zdrojov," skonštatovali.