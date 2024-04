Festival Divadelná Nitra zapojí Bratislavu aj Košice

Medzinárodný festival Divadelná Nitra vstupuje do 33. ročníka s podtitulom "nový pohľad/new view". Ten podľa organizátorov poukazuje nielen na nový, júnový termín divadelnej prehliadky, ale aj na potrebu reflexie novej spoločensko-politickej situácie doma i v Európe, či identitu.





"Prechod na iný termín iniciovali dve divadlá, s ktorými spolupracujeme. Divadlo Andreja Bagara a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre mali svoju predstavu o začiatku sezóny. Asociácia Divadelná Nitra aj mnohí spoluorganizátori to prijali ako výzvu," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Darina Kárová, riaditeľka festivalu, ktorý predstaví od 8. do 12. júna v hlavnom programe šesť inscenácií zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Rozrastie sa i mimo hraníc Nitry - do Bratislavy a do Košíc.K festivalu sa pripojilo Slovenské národné divadlo (SND) a Národné divadlo Košice, kde sa od 5. do 7. júna uskutoční prológ Divadelnej Nitry s prehliadkou noviniek všetkých troch súborov - činohry, baletu aj opery. Ako prvú uvidia diváci v Košiciach hru Pán Puntila a jeho sluha Matti z pera Bertolta Brechta v réžii Martina Čičváka. Operu reprezentuje Macbeth Giuseppe Verdiho v réžii Antona Korenčiho. Košický baletný súbor uvedie vo festivalovom prológu autorský titul choreografa Ondreja Šotha a dramaturgičky Zuzany Mistríkovej Každý deň odvahu, ktorý je treťou časťou voľného cyklu Zvláštna radosť žiť.Otváracím predstavením Divadelnej Nitry bude 8. júna inscenácia pražského Divadla Na zábradlí Verejní nepriatelia. Prvýkrát sa v hlavnom programe nitrianskeho festivalu predstaví bratislavské divadlo Ludus s inscenáciou románu Édouarda Louisa História istého násilia. Programové línie festivalu predstavil dramaturg Miroslav Zwiefelhofer a poukázal na výrazné zastúpenie francúzskych predlôh. Festivalový program podľa neho vo veľkej miere reflektuje závažné témy, ale so sebairóniou a nadhľadom.Divadelná Nitra uvedie aj koprodukčnú bábkovú inscenáciu Bratislavského bábkového divadla (BBD) a Divadla Drak z Hradca Králové s názvom Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko. "Inscenácia nepracuje s historickými faktami, ale s rozdielnosťou, je o rozdielnosti ľudí, či sú schopní spolupracovať a tolerovať sa navzájom," priblížila oceňovaný česko-slovenský titul určený dospelým aj detským divákom umelecká šéfka BBD Katarína Aulitisová.Poľské divadlo bude na festivale zastupovať varšavský Nowy Teatr s inscenáciou Fóbia. Slovenským debutom českej režisérky Daniely Špinar Sme v pohode od amerického dramatika a komika Paula Rudnicka prispieva do festivalu SND.Kárová pripomenula, že tretí rok po sebe upriami Divadelná Nitra pozornosť na dôsledky ruskej vojny na Ukrajine. V dvoch blokoch nazvaných Noc a deň pre Ukrajinu predstaví 8. a 9. júna v nitrianskej synagóge dokumentárne filmy, ukáže aktuálnu ukrajinskú dramatickú tvorbu a vyzve na umeleckú participáciu tých obyvateľov Nitry, ktorí ušli pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko.