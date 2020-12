Mick Schumacher pred prestupom do elitného seriálu F1 získal titul vo formule 2

Mick zajazdil najrýchlejšie kolo

Syn pokračuje v rodinnej tradícii

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nemec Mick Schumacher oslávil čerstvý prestup do elitnej majstrovskej série formuly 1 ziskom titulu v MS F2. Syn sedemnásobného majstra sveta a majiteľa 91 víťazstiev v efjednotke Michaela Schumachera sa v cieli posledných pretekov sezóny v Bahrajne neubránil emóciám.Keď pretekár Prema Powerteam po prejazde cieľom vystúpil z automobilu, na pár sekúnd pokľakol s rukou nad hlavou.V posledných pretekoch sezóny obsadil až 18. miesto, ale zajazdil najrýchlejšie kolo a v celkovom sumáre nazbieral o 14 bodov viac ako druhý v celkovom poradí Brit Callum Ilott."Nemám slová. Je to čosi úžasné," uviedol Mick Schumacher. Neskôr objal členov svojho tímu a tiež Sabine Kehmovú, agentku a blízku rodinnú priateľku Schumacherovcov."Cítim sa ohromený. Možno to potrvá niekoľko dní, kým sa neponorím späť do tradičného kolobehu života," doplnil Mick Schumacher.Americký tím formuly 1 Haas sa pred pár dňami dohodol na viacročnej zmluve s talentovaným Nemcom, ktorý sa v budúcej sezóne stane jeho kmeňovým jazdcom.Syn legendárneho Michaela Schumachera preberie rodinnú štafetu v efjednotke po približne ôsmich rokoch.Jeho otec ukončil kariéru v roku 2012. O rok neskôr utrpel na lyžovačke nehodu s fatálnymi zdravotnými dôsledkami a odvtedy sa neukazuje na verejnosti.Jeho syn však pokračuje v rodinnej tradícii rýchlosti na štyroch kolesách.