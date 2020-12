Kemp hokejistov do 20 rokov opustila ďalšia osmička, výber sa ešte zúži

Výsledky prišli neskoro večer

Kemp SR "20" vo Zvolene po zúžení o ôsmich hráčov:



brankári: Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Ádam Beke, Eugen Rabčan, Patrik Kozel

obrancovia: Oliver Turan, Andrej Golian, Dávid Mudrák, Sebastián Droppa, Šimon Nemec, Martin Šeliga, Šimon Bečár, Marko Stacha, Šimon Groch, Matúš Hlaváč, Samuel Kňažko, Rayen Petrovický

útočníci: Dominik Sojka, Roman Faith, Dominik Jendek, Juraj Eliaš, Lukáš Škvarek, Filip Mešár, Martin Chromiak, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Róbert Bačo, Michael Drábek, Ján Lašák, Juraj Slafkovský, Simon Jellúš, Michal Mrázik, Oleksij Myklucha, Matej Kašlík, Artur Turanský





7.12.2020 (Webnoviny.sk) - Kemp slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov vo zvolenskej "bubline" opúšťa ďalších osem hokejistov. V príprave na šampionát po avizovanom zúžení nominácie nepokračujú obrancovia Oliver Fatul, František Gajdoš, Martin Knižka, Michal Beňo a útočníci Antonio Ožvald, Samuel Rehák, Matej Ľupták a Matej Farkaš. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Trénerský štáb juniorskej reprezentácie mal pôvodne redukovať nomináciu po prvom týždni prípravy vo Zvolene o desať mien. Keďže v priebehu uplynulých dní opustili kemp útočníci Maxim Čajkovič (porušenie športových a ľudských hodnôt,) a Samuel Krajč (zranenie), v skoré pondelkové ráno škrtol zo zoznamu ôsmich hokejistov - štyroch obrancov a štyroch útočníkov.Redukcia kádra bola posunutá na pondelok z pragmatických a logistických dôvodov, keďže výsledky nedeľňajších PCR testov, nevyhnutných pre odlet do Kanady, začali prichádzať až večer po 20-tej hodine. Napokon boli všetky opätovne negatívne."Prvý týždeň je za nami. Po pár tréningoch a dvoch zápasoch medzi sebou sme sa spoločne s kolegami rozhodli zúžiť káder o osem hráčov, keďže dvaja nás opustili už predtým. Pri výbere sme vychádzali najmä z toho, čo sme videli v tréningových a zápasových situáciách, či už v hre piatich proti piatim, ale aj v presilovkách a oslabeniach. Konkurencia bol veľká a treba dodať, že naďalej aj zostáva. Chlapcom, ktorí prišli do kempu a zabojovali o miesto na šampionát, ďakujeme,“ konštatoval hlavný tréner Róbert Petrovický na webe hockeyslovakia.sk.V druhom týždni prípravy pokračuje päť brankárov, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Ďalšie zúženie, tentoraz o päť hokejistov, oznámia tréneri 12. decembra, deň pred odletom do kanadského Edmontonu, dejiska juniorských MS. Do lietadla nastúpi 30 hokejistov, z toho štyria brankári. Po oznámení finálnej nominácie s 25 hráčmi na direktoriáte turnaja pred jeho oficiálnym začiatkom odletí domov ešte pätica juniorov.Mladí Slováci sa predstavia na MS do 20 rokov v Edmontone v základnej A-skupine a ich súpermi budú postupne rovesníci zo Švajčiarska, Kanady, Nemecka a Fínska.Do štvrťfinále postúpia z oboch skupín po štyri tímy, najhoršie mužstvá v oboch skupinách sa nemusia báť vypadnutia, keďže Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zrušila šampionáty nižších kategórií a tým aj presuny národných výberov medzi jednotlivými úrovňami.