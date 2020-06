Microsoft nepredá svoj softvér na rozpoznávanie tvárí polícii, kým vláda neschváli predpisy

Varovania pred softvérom

Snažia sa o silnú reguláciu

12.6.2020 - Microsoft nepredá svoj softvér na rozpoznávanie tvárí polícii a orgánom činným v trestnom konaní, kým vláda nezavedie federálne predpisy na používanie týchto technológií.Vyhlásil to prezident spoločnosti Brad Smith v čase, keď podobné kroky ohlásili Amazon a IBM. "Pre nás je pri zavádzaní tejto technológie najdôležitejšia ochrana ľudských práv," dodal.Zástupcovia spotrebiteľov a ochrancovia občianskych slobôd už dlho varujú pred týmto softvérom, a to najmä ak by bol v rukách polície.Americká únia občianskych slobôd (ACLU) už dva roky vyzýva technologické spoločnosti, aby produkt neposkytovali vládnym zložkám s tým, že to vnímajú ako riziko najmä pre imigrantov a farebných ľudí."Keď aj samotní tvorcovia odmietnu predať túto sledovaciu technológiu, pretože je podľa nich nebezpečná, zákonodarcovia už nemôžu viac odmietať riziko, ktoré predstavuje pre naše práva a slobody," vyhlásil Matt Cagle, právnik v oblasti technológií a občianskych slobôd.Hovorca Microsoftu uviedol, že sa "už dva roky snažia o dosiahnutie silnej vládnej regulácie" v súvislosti s využitím softvéru na rozpoznávanie tvárí. ACLU požaduje, aby technologické spoločnosti natrvalo zamietli predaj softvéru polícii."Kongres a zákonodarné orgány na celonárodnej úrovni musia okamžite zastaviť používanie softvéru na rozpoznávanie tvárí orgánmi činnými v trestnom konaní a firmy ako Microsoft by mali spolupracovať s komunitou pre občianske práva a nie proti nej, aby sme tak dosiahli tento cieľ," povedal Cagle."Zahŕňa to aj zastaviť súčasné snahy o zmeny v právnych predpisoch, ktoré by legitimizovali a rozšírili policajné využívanie týchto technológií vo viacerých štátoch," dodal.