Boj proti vymieraniu druhov potrebuje jednotný cieľ, tvrdia nemeckí a britskí odborníci

Severka prírody

Milión ohrozených druhov

12.6.2020 - V boji proti vymieraniu rastlinných a živočíšnych druhov potrebuje svet jeden dlhodobý cieľ, rovnako ako má v boji proti klimatickým zmenám. V odbornom časopise Science to navrhujú britskí a nemeckí odborníci na ochranu prírody.Podľa nich by sa malo vymieranie druhov udržať pod 20 ročne. Platiť by pritom malo pre všetky známe druhy rastlín, živočíchov a húb na zemi aj v oceánoch.Pokrok v súvislosti so stratou biodiverzity bol dosiaľ "príliš pomalý, obmedzený alebo neúčinný", uviedla Georgina Mace z University College London (UCL).Dosiahnutie daného cieľa by podľa nej malo zabezpečiť, aby prírodné systémy "naďalej fungovali a spĺňali potreby ľudí a zvyšku života na Zemi".Richard Gregory z Royal Society for the Protection of Birds a UCL označil spomínaný cieľ za "Severku" prírody.Je to "jasný, viditeľný cieľ pre globálnu spoločnosť, aby sme otočili krivku straty biodiverzity zhora nadol a obnovovali populácie druhov s pomocou ochrany a obnovy našich životne dôležitých ekosystémov," uviedol.Vlani správa Organizácie Spojených národov (OSN) poukázala na to, že vyhynutie hrozí približne miliónu druhov. Minulý týždeň zase vedci upozornili, že ľudstvo prichádza v boji o ich záchranu o čas.Vyše 500 druhov divokých zvierat podľa nich dohnala ľudská činnosť na pokraj vyhynutia, čo je ďalším dôkazom, že svet vstúpil do šiesteho masového vymierania.