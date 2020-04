Microsoft poskytne zdravotníkom bezpečnostný systém zadarmo, pomôže im bojovať s kybernetickými útokmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 - Microsoft poskytne v čase pandémie koronavírusu zadarmo bezpečnostný systém pre zdravotnícke a ľudskoprávne organizácie či humanitárne skupiny po celom svete. AccountGuard informuje používateľov, že Microsoft zachytil kybernetický útok a poskytne rady, ako ho zastaviť.Microsoft potvrdil, že ponuku už prijali napríklad Amnesty International, Freedom House a Human Rights Watch."Každý pacient si zaslúži tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť a my všetci sa musíme poďakovať a oceniť skutočnú hrdinskú prácu tých, ktorí riskujú svoje vlastné zdravie kvôli chorým. Ich práca je už aj tak dosť náročná a ešte zložitejšou ju robia kybernetické útoky," uviedol hovorca firmy.AccountGuard bude dostupný v 29 krajinách a po preštudovaní si zákonov a nariadení k nim pridajú aj ďalšie.Za uplynulý mesiac sa terčom kybernetických útokov stala napríklad aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Šéf informačnej bezpečnosti WHO Flavio Aggio prezradil, že organizácia za uplynulý mesiac zaznamenala minimálne dvojnásobne viac pokusov o kybernetický útok.