Vláda má podľa iniciatívy Srdcom doma zakomponovať do programového vyhlásenia aj voľby zo zahraničia

16.4.2020 - Iniciatíva Srdcom doma vyzýva vládu SR, aby do programového vyhlásenia zakomponovala rozšírenie voľby zo zahraničia vo všetkých voľbách. Agentúru SITA o tom informoval predseda občianskeho združenia Srdcom doma Samuel Zubo.Podľa iniciatívy aj kríza spojená s koronavírusom ukázala, že štáty a medzinárodné inštitúcie museli nájsť inovatívne spôsoby, ako umožniť dištančné hlasovanie.Iniciatíva predstavila svoj vlastný hlasovací softvér Quesadila, pri ktorom hlasujúci podpisuje každý svoj hlas pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu s využitím slovenského občianskeho preukazu s čipom a je dostupný zadarmo.„Vyzývame vládu SR, aby do programového vyhlásenia vlády zakomponovala rozšírenie možnosti voliť vo všetkých voľbách zo zahraničia a aby zvýšila dostupnosť volieb aj pre voličov na území Slovenska,“ píše sa v tlačovej správe.Zubo argumentuje tým, že strany súčasnej vládnej koalície ešte pred parlamentnými voľbami súhlasili s možnosťou voľby zo zahraničia. Upozorňuje tiež na to, že v marcových voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) volil zo zahraničia trojnásobný počet voličov v porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2016.„Voliči s trvalým pobytom v zahraničí veľmi výrazne preferovali strany novej vlády SR, ktoré získali až 51% ich hlasov a ktoré sa pred voľbami zaviazali umožniť voličom účasť na voľbách zo zahraničia vo všetkých voľbách. OĽaNO, SaS, Za ľudí opatrne podporujú aj zavedenie elektronického hlasovania aspoň v niektorých typoch volieb,“ vysvetľuje Zubo s tým, že voľbu poštou zo zahraničia vo všetkých voľbách by podporili OĽaNO, SaS, Za ľudí.Zubo tiež pripomína vytvorenie online aplikácie volby.srdcomdoma.sk, ktorá umožňovala požiadať o voľbu poštou či hlasovací preukaz pred voľbami do NR SR 2020.„Počas posledných dvoch víkendov sme vytvorili koncept softvérového riešenia Qesadila pre verejné hlasovanie, pri ktorom hlasujúci podpisuje každý svoj hlas pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu s využitím slovenského občianskeho preukazu s čipom,“ dodáva s tým, že kód aplikácie je k dispozícii ako „open source“ zadarmo.Predseda združenia vysvetľuje, že doteraz bolo častým problémom „zladenie času“ pre spoločné rokovanie, dohodnutie miesta stretnutia partnerov či zvolených predstaviteľov. Verí, že aj epidémia koronavírusu pomôže k tomu, aby rokovania boli efektívnejšie.„Tak, ako dnes používame internet banking, stále viac budeme používať aj elektronické služby poskytované štátom či tretími stranami. Veríme, že nová vláda SR zvýši podporu využívaniu elektronických služieb pre občanov a firmy a Slovenská republika rýchlo dobehne moderné krajiny,“ uzavrel.