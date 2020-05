Microsoft pripravuje pre lekárov aplikáciu, ktorá im umožní sledovať pacientov na diaľku

Viac o téme Koronavírus

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Microsoft ponúkne nový softvér, ktorý pomôže lekárom a nemocniciam v čase pandémie nového koronavírusu.Novinka dostala názov Cloud for Healthcare a nemocniciam pomôže plánovať a vykonávať virtuálne zdravotné prehliadky. Podľa zástupcov spoločnosti bude softvér spolupracovať s mnohými existujúcimi aplikáciami a elektronickými zdravotnými záznamami. V praxi by ho mohli začať využívať na jeseň.Microsoft už spolupracuje s niekoľkými nemocnicami na zavedení technológií do výkonu ich činnosti. V St. Luke's University Health Network vďaka videohovorom napríklad pozorujú na diaľku zhruba tritisíc pacientov denne.Videohovor využívajú aj na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde lekári takto môžu kontrolovať pacientov a pritom značne redukujú spotrebu ochranných pomôcok, ktorých majú nedostatok.Aj iné technologické firmy pomáhajú zdravotníkom v týchto náročných časoch. Google sa napríklad spojil s Mount Sinai Health System v New Yorku, kde lekári takisto môžu na diaľku komunikovať s pacientmi v izbách. Google plánuje ponúknuť nemocniciam po celej krajine 10-tisíc kamier Nest.