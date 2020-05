Vodička Octavie narazila do betónového múrika a auto začalo horieť, nehoda si vyžiadala život dieťaťa (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Život dieťaťa si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v stredu popoludní medzi Gemerskou Hôrkou a Bohúňovom v okrese Rožňava.Vodička Octavie z nezistených príčin zišla z rovnej cesty do priekopy, narazila do betónového múrika kanálového priepustu pod železničným násypom a auto začalo horieť.Vodička utrpela vážne zranenia, vo vozidle našli obhorené telo maloletej osoby. Pravdepodobne išlo o jej dieťa, no potvrdiť to bude musieť až nariadená pitva.Presné okolnosti tragédie polícia vyšetruje. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, vzhľadom na citlivosť tohto prípadu bližšie informácie nie je možné poskytnúť.