Miele oslavuje 125 rokov: Takýto bol vývoj umývačiek riadu od prvého modelu po inteligentné systémy

Dôležité míľniky týkajúce sa umývačiek riadu Miele

1929

1960

1967

1978

1987

2001

2004

2005

2007

2008

2010

2013

2016

2018

2019

27.6.2024 (SITA.sk) -História umývačiek riadu Miele sa začala písať v roku 1929, keď spoločnosť uviedla na trh prvú elektrickú umývačku riadu v Európe. Spotrebič pozostával z okrúhlej kovovej vane s dvoma košmi na riad a príbory. Automatický prívod teplej vody bol nemysliteľný, preto sa umývačka musela plniť ručne. Oplachovacia voda sa na poháre, taniere a príbory v priebehu niekoľkých minút nastriekala pomocou elektricky poháňanej vrtule. Zariadenie však bolo pomerne drahé, a tak sa v domácnostiach začalo používať vo veľkom až v roku 1960, keď spoločnosť Miele v Bielefelde prešla od výroby bicyklov a motocyklov k sériovej výrobe plne automatických umývačiek riadu.Od predumytia až po sušenie sa všetko riadilo automaticky v troch umývacích programoch. V roku 1978 spoločnosť Miele predstavila prvú umývačku riadu na svete s mikropočítačom a senzorovou elektronikou, ktorá ešte viac zjednodušila obsluhu a zároveň výrazne znížila spotrebu vody a elektrickej energie. Dnes možno pomocou senzorov určiť stupeň znečistenia riadu a tvrdosť vody.V roku 1987 nasledoval ďalší míľnik: s patentovanou príborovou zásuvkou vznikla tretia umývacia úroveň, ktorú možno od roku 2010 nastaviť aj do šírky a výšky. Vďaka funkcii AutoOpen, ktorá automaticky otvorí umývačku na konci programu, je optimalizované aj sušenie. V roku 2013 boli na trh uvedené aj plne vstavané modely s funkciou Knock2open, pri ktorej sa umývačka riadu otvorí ľahkým poklepaním. Dizajn plne integrovanej kuchyne tak nie je narušený.Efektívna úspora vody a elektrickej energie bola vždy na prvom mieste, bez toho, aby to akokoľvek ohrozilo povestnú kvalitu umývania Miele.Kvalita, komfort, moderné technológie, úspora vody a elektrickej energie a nadčasový dizajn - to je v skratke charakteristika najnovšieho radu umývačiek riadu Miele G 7000. To, o čom mohli predchádzajúce generácie len snívať, sa stalo skutočnosťou, či už ide o intuitívny farebný displej M Touch, výnimočný komfort pri vkladaní, ovládanie smartfónom alebo aj bezkonkurenčné automatické dávkovanie AutoDos s integrovaným systémom PowerDisk. Všetky modely G 7000 s funkciou AutoDos možno ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie a smartfónu alebo tabletu, napríklad pomocou praktickej funkcie kalendára na správu naprogramovaných časov spustenia (AutoStart).Nová skladacia multifunkčná 3D zásuvka ponúka ešte väčšie pohodlie a flexibilitu nielen pri vkladaní príborov, ale aj iných drobných predmetov, ako sú napríklad šálky na espresso. Košíky sú vybavené výklopnými hrotmi, ako aj ďalšími držiakmi a silikónovými podložkami na bezpečné umiestnenie rôzneho riadu.Okrem efektívnosti spotreby elektrickej energie sa pri niektorých programoch spotrebuje len 6 litrov vody na jeden cyklus, čo je podstatne menej ako pri umývaní v dreze. Ak potrebujete umyť len niekoľko riadov, uvítate adaptívnu spotrebu, vďaka ktorej sa umývačka inteligentne prispôsobí úrovni naplnenia riadom. Okrem toho umývačky riadu radu G 7000 poskytujú presné údaje o spotrebe po každom umývaní.Za pozornosť stojí fakt, že Miele je jednou z iba 3 značiek, ktoré získali ocenenie Which Best Buy a Which Eco Buy. Je to preto, že ani jedna z dostupných umývačiek riadu Miele G 7000 nie je z hľadiska energetickej účinnosti hodnotená horšie ako B a väčšina z nich spadá do kategórie A, čo je najvyššia akreditácia v rámci aktualizovaného systému hodnotenia.Keďže spoločnosť Miele tento rok oslavuje 125. výročie svojho vzniku, pripravila pre svojich zákazníkov množstvo darčekov. Týka sa to aj umývačiek riadu. K modelom Gala získajú až 125 týždňov predĺženej záruky, a v prípade kúpy modelov Edition poukaz na 6 x PowerDisk a Care set.Miele uvádza na trh prvú elektrickú umývačku riadu v EurópeUvedenie prvej plne automatickej umývačky riadu s predným plnením a otočným ostrekovacím ramenomPrichádza plne automatický vstavaný prístroj s tromi otočnými ramenami s dvojitým ostrekovaním a automatickým programom regenerácie zmäkčovačaMiele uvádza na trh prvú umývačku riadu na svete s mikropočítačom a elektronickými senzormiUmývačka riadu dostáva patentovanú príborovú zásuvku ako tretiu úroveň umývaniaDo hry vstupuje senzorové meranie tvrdosti vody a úrovne znečisteniaMiele ako prvý výrobca ponúka umývačky riadu so zásobníkom na soľ vo dverách spotrebičaPrvé modely s dotykovým ovládaním pre jednoduchú obsluhu a rozmanitosť programov ("Navitronic Touch Control")Umývačky riadu sú vybavené elektronickým profesionálnym čerpadlom pre rôzne tlaky umývania a technológiou striedavého umývaniaVýrazne znížená spotreba vody a elektrickej energie: od 8 litrov vody (automatický program) a 0,6 kWh elektrickej energie (s pripojením na teplú vodu)Generácia 5000 je vybavená 3D príborovou zásuvkou, nastaviteľnou do výšky a do strán, vnútorným LED osvetlením ("BrilliantLight") alebo automatickým otváraním dvierok na optimalizáciu sušenia ("AutoOpen")"Generácia 6000" ponúka napríklad bezúchytkové otváranie dvierok "Knock2open", spotrebu vody od 6,5 litra, indikáciu spotreby "EcoFeedback" alebo časovač FlexiTimer s funkciou EcoStartNový rad G 6000 EcoFlex prináša najlepšie čistenie A vo svojej triede len za 58 minút, energetickú účinnosť A+++ mínus 20 %, ešte flexibilnejšie koše a zásuvku na príboryRad G 7000 umožňuje automatické dávkovanie umývacieho prostriedku vďaka integrovanej jednotke PowerDisk s práškovými granulami. Okrem toho možno nové umývačky riadu ovládať a programovať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ďalšiu flexibilitu košov poskytuje nová 3D zásuvka MultiFlex: spodná časť pravého bočného panelu obsahuje nielen priestor na príbory, ale aj na drobný riad, napríklad šálky na espresso.Spoločnosť Miele vyrába v závode v Bielefelde 20-milióntu umývačku riadu.