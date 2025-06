Miele predstavuje novú éru starostlivosti o bielizeň: Šetrné technológie, ktoré predlžujú životnosť odevov

Starostlivosť bez kompromisov

27.6.2025 (SITA.sk) -Technologická novinka v podobe bubna InfinityCare je navrhnutá tak, aby minimalizovala opotrebovanie tkanín. Ide o prvý bubon svojho druhu – bez klasických rebier – vďaka čomu sa odevy počas cyklu pohybujú mimoriadne jemne. Výsledkom je menšia záťaž na vlákna a dlhšia životnosť textílií.Laboratórne testy ukázali, že aj po stovkách pracích cyklov si oblečenie zachováva svoj pôvodný vzhľad a kvalitu. Tento benefit ocenia predovšetkým tí, ktorí vlastnia kúsky z kvalitných alebo luxusných materiálov a dbajú na ich dlhodobé nosenie.Súčasťou novej série sú aj inteligentné riešenia ako systém TwinDos. Ten automaticky dávkuje prací prostriedok podľa objemu a typu bielizne – úsporne, presne a efektívne. Znamená to menej odpadu, viac komfortu a dokonale čisté prádlo.Potrebujete mať bielizeň pripravenú za menej než hodinu? Nové modely Miele ponúkajú expresné programy prania a sušenia, ktoré zvládnu celý cyklus len za 49 minút – a to bez toho, aby utrpela kvalita pracieho cyklu, či šetrnosť k materiálom.Prístroje sú vybavené moderným displejom M Touch Pro, ktorý umožňuje jednoduché nastavenie funkcií dotykom a pohybom prsta. Obľúbené nastavenia si navyše môžete uložiť pod vlastným menom – všetko je prispôsobené individuálnym potrebám domácnosti.Nové modely myslia aj na detaily. Vďaka systému ComfortOpen možno dvierka otvoriť jemným dotykom alebo pohybom kolena, čo je ideálne, keď máte plné ruky. Technológia MotionReact zase rozpozná vašu prítomnosť a aktivuje zariadenie automaticky pri priblížení.No a ambientné osvetlenie AmbientLight vytvára príjemnú atmosféru a uľahčuje manipuláciu so spotrebičom aj v menej osvetlených priestoroch.Bez ohľadu na to, či periete jemný hodváb, kašmír alebo funkčné športové oblečenie, nové práčky a sušičky Miele ponúkajú personalizované programy, ktoré sú šité na mieru jednotlivým typom látok. Vaše kúsky tak zostanú krásne aj po mnohých cykloch.Miele kladie dôraz na dlhodobú výdrž svojich produktov. Všetky modely sú testované na 20 rokov používania, čo predstavuje približne 10 000 cyklov. Robustná konštrukcia, precízna výroba a dôraz na kvalitu z nich robia investíciu, ktorá sa oplatí.