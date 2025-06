Mier aj za cenu kompromisu si želá 56 % Ukrajincov

26.6.2025 (SITA.sk) - Takmer 56 % Ukrajincov si želá ukončenie ruskej vojny prostredníctvom kompromisu, ktorý by dohodli zahraniční lídri. Zhruba 17 % Ukrajincov je za dočasné prímerie a 21,4 % chce pokračovať v boji za obnovenie hraníc z roku 1991 alebo 2022.Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil Janusov inštitút strategických štúdií a prognóz, Centrum pre sociálny a marketingový výskum SOCIS a publikácia Barometer verejnej mienky.Prieskum uskutočnili od 6. do 11. júna. Celkovo bolo osobne oslovených 2-tisíc respondentov vo veku od 18 rokov na celej Ukrajine okrem okupovaných území a území, kde prebiehajú vojenské akcie.