Migaľ: Eurofondy pre slovenské regióny sú k dispozícii a samosprávy sa nemusia obávať o ich dostupnosť

2,2 miliardy eur k dispozícii

Takáč zdôraznil význam spolupráce so samosprávami

Zoznam nových projektov

26.6.2025 (SITA.sk) - Eurofondy pre slovenské regióny sú k dispozícii a samosprávy sa nemusia obávať o ich dostupnosť. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ počas pracovného stretnutia v Banskej Bystrici pred viac ako 140 starostami z ôsmich okresov Banskobystrického kraja.Minister Migaľ zdôraznil, že z Programu Slovensko je aktuálne k dispozícii 2,2 miliardy eur, pričom viaceré výzvy sú otvorené.„Denne podpisujeme zmluvy v hodnote približne 14 miliónov eur. Od nástupu do funkcie sme zazmluvnili už 808 miliónov eur z Programu Slovensko. To je výsledok našej práce a odkaz všetkým politickým neprajníkom," uviedol minister. Zároveň ubezpečil starostov, že čerpanie eurofondov nie je ohrozené, a že ministerstvo aktívne odstraňuje administratívne bariéry.„Na našom ministerstve odstraňujeme všetky komplikácie, ktoré v minulosti brzdili čerpanie. Robíme všetko preto, aby sme vyčerpali eurofondy do posledného centu," dodal.Podľa štátneho tajomníka MIRRI Radomíra Šalitroša zostávajú všetky výzvy pre samosprávy otvorené a financovanie je zabezpečené. Do dvoch týždňov by mal byť známy výsledok rokovaní s Európskou komisiou o uznaní doterajších investícií do infraštruktúry.„Ak budeme úspešní, regióny získajú flexibilitu pri použití 200 miliónov eur, ktoré môžu využiť už v najbližších dvoch rokoch," informoval Šalintroš. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zdôraznil význam spolupráce so samosprávami.„Každé euro investované do regiónov má význam. Projekty prinášajú konkrétne zlepšenia v životoch ľudí. Som nesmierne rád, že miestne samosprávy využívajú prostriedky maximálne zodpovedne a tam, kde ich najviac treba," uviedol.Na stretnutí predstavili aj konkrétny zoznam nových projektov financovaných z eurofondov. Medzi nimi sú napríklad rekonštrukcia základnej školy v Pliešovciach, modernizácia Múzea Andreja Sládkoviča či opravy ciest v Krupine.Podľa ministra Migaľa boli v rámci stretnutia podpísané zmluvy v hodnote viac ako 7,3 milióna eur. Súčasťou programu bolo aj slávnostné otvorenie novej cyklotrasy v Poltári, financovanej prevažne z eurofondov. Trasa meria 28,6 kilometra, jej súčasťou je aj nový most a 160-metrový tunel v obci Ožďany.