Mier medzi Ukrajinou a Ruskom je v súčasnosti nepredstaviteľný, vyhlásil český prezident Pavel

17.3.2024 (SITA.sk) - Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že v súčasnosti je nemožné si predstaviť, že by sa Ukrajina a Rusko mohli dohodnúť na ukončení vojny. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Radio Prague International.„Všetky doterajšie návrhy Ruska boli fakticky diktované. Kremeľ predložil svoj zoznam podmienok, ktoré ako agresor nemá právo požadovať,“ povedal Pavel.Poznamenal, že ruská vojna proti Ukrajine sa skončí buď porážkou jednej zo strán, alebo vyčerpaním a uvedomením si, že nikto nebude môcť plne dosiahnuť svoje ciele. Český prezident verí, že môže prísť čas, keď si Rusko a Ukrajina uvedomia, že pokračovanie vojny znamená len nové náklady, utrpenie a straty bez nádeje na úspech.Pavel však zdôraznil, že môže trvať dlho, kým sa situácia dostane do tohto bodu, a že straty na oboch stranách, či už z ekonomického hľadiska, alebo z hľadiska obetí, sú už teraz veľmi výrazné. „Situácia začína prejavovať negatívne znaky, a to aj v Rusku," uzavrel Pavel.