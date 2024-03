EÚ poskytne Egyptu balík pomoci vo výške 7,4 miliardy eur, obáva sa zvýšenej migrácie k európskym brehom

17.3.2024 (SITA.sk) - Európska únia v nedeľu oznámila balík pomoci pre Egypt vo výške 7,4 miliardy eur. Udialo sa tak v čase narastajúcich obáv, že ekonomický tlak, konflikty a chaos v susedných krajinách by mohli priviesť viac migrantov k európskym brehom.Podľa egyptských predstaviteľov by dohoda mala byť podpísaná počas návštevy predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a lídrov Belgicka, Talianska, Rakúska, Cypru a Grécka. Podľa misie Európskej únie v Káhire balík pre najľudnatejšiu krajinu arabského sveta obsahuje granty aj pôžičky na najbližšie tri roky.EÚ tiež poskytne egyptskej vláde pomoc pri opevnení jej hraníc, najmä s Líbyou, ktorá je hlavným tranzitným bodom pre migrantov utekajúcich pred chudobou a konfliktmi v Afrike a na Blízkom východe, a podporí vládu pri prijímaní Sudáncov, ktorí už takmer rok utekajú pred bojmi medzi súperiacimi generálmi vo svojej krajine.Egypt je už desaťročia útočiskom pre migrantov zo subsaharskej Afriky, ktorí sa snažia uniknúť vojne alebo chudobe. Pre niektorých je Egypt najbližšou a najľahšie dostupnou krajinou. Pre iných je to tranzitný bod pred pokusom o nebezpečný prechod cez Stredozemné more do Európy.