Mier na Ukrajine nesmie podľa SaS legitimizovať ruskú agresiu, podpora Kyjeva je v záujme Slovenska aj celej Európy – VIDEO, FOTO

Zodpovednosť nesie jedine Rusko

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Brutálny akt agresie

Európska únia musí byť jednotná

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rusko popiera medzinárodné právo

Putin je masový vrah

24.2.2025 (SITA.sk) - Forma mieru na Ukrajine, ktorá by legitimizovala ruskú agresiu a ospravedlňovala zabíjanie je neakceptovateľná. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) pri príležitosti troch rokov od začatia vojny na Ukrajine. Tento deň je podľa slov SaS pripomienkou nesmierneho utrpenia, ktoré vojna spôsobila miliónom ľudí.„Ruská vojna proti Ukrajine je hrubým porušením medzinárodného práva a priamym útokom na hodnoty slobody a demokracie. Stále platí, že zodpovednosť za toto utrpenie nesie jedine ruský režim. Akékoľvek volanie po mieri musí byť založené na spravodlivosti a obnovení suverenity Ukrajiny, nie na akceptovaní ruských vojenských výbojov,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling Podľa Gröhlinga je podpora Ukrajiny nielen morálnou povinnosťou, ale aj záujmom Slovenska. Ak by sa podľa neho prijal mier podľa podmienok agresora, ohrozilo by to bezpečnosť celej Európy. SaS odsudzuje naratívy, ktoré legitimizujú ruskú agresiu. Rovnako sú to výroky predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) či prezidenta USA Donalda Trumpa o tom, že Rusko malo na začatie vojny „vážne bezpečnostné dôvody“.Takéto postoje podľa SaS nielen ospravedlňujú násilie, ale zároveň podkopávajú princípy medzinárodného práva. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) vyzval na odmietnutie akejkoľvek predstavy mieru, ktorá by legitimizovala okupáciu ukrajinského územia.„Ukrajina má právo rozhodovať o svojej budúcnosti a byť prítomná pri všetkých mierových rokovaniach,“ zdôraznila strana. Krúpa doplnil, že ak by sa medzinárodné spoločenstvo zmierilo s tým, že Rusko násilím mení hranice, vytvorilo by to precedens s nepredvídateľnými dôsledkami pre celý svet.„Rokovania o Ukrajine bez Ukrajiny by boli nielen tragédiou pre samotnú Ukrajinu, ale aj hrubým porušením medzinárodného práva. Tu nejde len o budúcnosť Ukrajiny, ale aj o stabilitu a bezpečnosť celej Európy a sveta,“ dodal Krúpa.Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová pri príležitosti troch rokov od začiatku vojny na Ukrajine zdôraznila, že Ruská invázia bola brutálnym aktom agresie, ktorý treba jasne pomenovať.„Práve preto, že dnes mnohí politici, vrátane premiéra, túto agresiu ospravedlňujú slovami, že Putin mal na napadnutie suseda vraj nejaké dôvody. Neexistujú žiadne humánne ani ospravedlniteľné dôvody na vojnu, ktorá vyvraždila tisíce ľudí a ďalším miliónom spôsobila utrpenie a pripravila ich o strechu nad hlavou,“ uviedla Remišová. Ako zdôraznila, mier zostáva prvoradým cieľom, no musí byť spravodlivý. Nemôže to byť podľa nej mier, aký Ukrajine ponúka americký a ruský prezident.„Mier, kde agresor berie všetko a obeť príde o svoje územie aj o nerastné bohatstvo. Je absurdné, že takúto zvrátenú koncepciu mieru podporuje aj premiér Fico, pretože je to nebezpečné v prvom rade pre malé krajiny. Takýto mierový proces, kde agresor dostane všetko a obeť nič, bude viesť len k tomu, že akýkoľvek väčší štát nebude váhať s drancovaním menších štátov,“ upozornila poslankyňa.Remišová je súčasne názoru, že je dôležité, aby bola EÚ jednotná, pretože situácia na Ukrajine ovplyvní predovšetkým Európu, a zvlášť Slovensko.„Je obrovským rizikom, ak by naším susedom bol polorozpadnutý štát, prípadne nejaká vysunutá ruská enkláva, o čo sa snaží Putin. Slovensko aj z ekonomických dôvodov potrebuje za suseda demokratickú a stabilnú Ukrajinu,“ zdôraznila Remišová a doplnila, že Fico nevie zohrať v mierovom procese žiadnu významnú úlohu. „Slovensko potrebuje vládu, ktorá nebude podkopávať naše členstvo v EÚ a nebude ohrozovať naše bezpečnostné záruky,“ dodala predsedníčka Za ľudí.Tri roky od začiatku vojny na Ukrajine si pripomenul aj predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka . Ako uviedol, vidieť dopady vojny na vlastné oči je úplne iné, ako o nej čítať na internete.„Ukrajinu som navštívil ako jeden z prvých európskych politikov krátko po začiatku ruskej agresie a pred mesiacom som v Kyjeve rokoval priamo s prezidentom Volodymirom Zelenským . Utrpenie a obeta našich susedov je nesmierna a hanebné zločiny Putinovho režimu sa nedajú ničím ospravedlniť,“ napísal na sociálnej sieti. Podľa jeho slov netreba zabúdať na to, že na Ukrajine sa bojuje aj za SR.„Pretože Rusko popiera medzinárodné právo a vôbec právo menších krajín na nezávislosť a suverenitu. Pretože Rusko sa nijak netají tým, že aj Slovensko je preň nepriateľskou krajinou, a že by bolo najradšej, keby sa celá EÚ rozpadne a Putin si môže násilne rozobrať jeden štát za druhým," uviedol Šimečka s tým, že Putinovi v tom bráni jedine európska jednota a ukrajinská odvaha pri bránení svojej vlasti, ktorá je zároveň tým, čo Slovensko od Ruska fyzicky oddeľuje. Ak by podľa jeho slov premiérovi záležalo na Slovensku, podporoval by obranu Ukrajinu a tiež jednotu Európy.„Mal by rokovať a budovať dobré vzťahy s Poliakmi, Čechmi, Francúzmi, Nemcami, Veľkou Britániou. On sa namiesto toho spolieha na Putina s Trumpom. Je to obrovský omyl. Nedovoľme, aby nás Fico vyviedol z Európy, nedovoľme, aby Ukrajina prehrala svoj statočný boj, veď mier, bezpečie a prosperita v Európe sú našim najväčším národným záujmom," zdôraznil predseda PS.Mimoparlamentná strana Demokrati vyzýva, aby spoločnosť nerezignovala na fakty. „Je to Rusko, ktoré je nezákonne na území Ukrajiny a je to Vladimir Putin, ktorý dáva rozkazy na bombardovanie aj civilných objektov,“ vyhlásili Demokrati, ktorí sú rovnako názoru, že súčasťou mierových rokovaní musí byť aj Ukrajina a súčasne musí dostať bezpečnostné záruky.„Vojna môže skončiť hneď, a to akonáhle posledný vojak opustí okupované územie. Ukrajina má legitímne právo brániť sa a je morálne správne jej pomáhať. Navyše, pomoc Ukrajine je v bytostnom záujme Slovenska, pretože kto si myslí, že sa Rus zastaví a uspokojí so zabratím Ukrajiny je naivný,“ vyhlásil exminister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď . Ako dodal, je správne aj naďalej pomáhať Ukrajine, pretože bráni aj slobodu SR.„Rozhodnutie poskytnúť systém S-300 a vládou Petra Pellegriniho uzemnených stíhačiek bolo v záujme SR, a to ako z morálneho tak zákonného hľadiska. Dokazuje to aj fakt, že ani po ôsmich mesiacoch od podania trestných oznámení zo strany súčasnej vlády za pomoc Ukrajine nebol Jaroslav Naď predvolaný na výsluch,“ uviedla strana. Podpredseda strany Juraj Šeliga doplnil, že rokovania o mieri bez Ukrajiny sú nemysliteľné.„Rusko je agresor a Putin je masový vrah. Mierové rokovania bez obete ruskej agresie sú nonsens a Ukrajina má mať pri rokovacom stole hlavné slovo. Súčasťou dohody o mieri musia byť bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, je to nevyhnutná podmienka na začatie dialógu,“ dodal Šeliga.