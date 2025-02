Jarné prázdniny budú v Avione plné zábavy

Výstava plná kociek LEGO®

Klzisko, detský svet Buppi aj vláčik

Odmena za zábavu!

24.2.2025 (SITA.sk) -"Týždeň počas jarných prázdnin patrí v Avione tradične deťom a školákom. Mnohé rodiny, ktoré zostávajú počas prázdnin doma, využívajú voľné dni aj na návštevu Avionu. Najväčší záujem majú mladí návštevníci najmä o klzisko, detské atrakcie a výstavu plnú kociek LEGO®. Vítaní sú všetci!” hovoríFanúšikovia fantastickej stavebnice LEGO® si môžu v Avione až do 23. marca 2025 pozrieť jedinečnú výstavu modelov a scenérií z reálneho a rozprávkového sveta.Výstava sa nachádza v Komunitnom centre na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes. Súčasťou výstavy je napríklad deväť najväčších stavebníc LEGO® všetkých čias. Dominantou je 14-metrový stôl s atrakciami LEGO® Disneylandu a LEGO® City s množstvom noviniek.Obľúbenébude počas jarných prázdnin od 24. februára do 28. februára 2025 otvorené denne od 10.00 hod. do 19.00 hod. Klzisko jOkrem korčuľovania pre verejnosť ponúka možnosť prenájmu, zahrania si hokeja s rodinou, známymi či obchodnými partnermi. ????K najobľúbenejším pre menšie aj väčšie deti patrí aj. Ide o interiérové ihrisko plné zábavy a detských preliezok. Ponúka certifikované preliezky, guľôčkovú zónu, bobovú dráhu, sopku s mega šmykľavkou a mnoho ďalších unikátnych atrakcií. Rodičia si oddýchnu v relax zóne s občerstvením.Maličkí návštevníci si môžu Avion pozrieť aj z, ktorý premáva denne. Nevšedná jazda vláčikom naprieč nákupným centrom im zaručene vyčarí úsmev.V Avione môžu malí návštevníci získať za návštevu detských atrakcií skvelé odmeny. Stačí v rámci detského vernostného programu zbierať nálepky do kartičky za návštevu detského podujatia, jazdu na vláčiku Lucinka, návštevu klziska, detského kútika Buppi v Avione a Småland v IKEA.Kartička na nálepky je dostupná na každej detskej atrakcii alebo v Infostánku v Avione. Nazbieraním 5, 10, 15 alebo 20 nálepiek získavajú návštevníci milú odmenu.Informačný servis