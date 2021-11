Mier nie je samozrejmosťou, prezidentka Čaputová si pripomenula koniec prvej svetovej vojny

Hľadajme to, čo nás spája

Milióny padlých vojakov

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mier nie je samozrejmosť a musíme sa o neho usilovať v každej dobe. Zdôraznila to prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová , ktorá si vo štvrtok pripomenula koniec prvej svetovej vojny a pamiatku vojnových veteránov.„Je treba, aby sme aj teraz v týchto ťažkých časoch hľadali viac to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje,“ doplnila prezidentka. Stanovisko zverejnila vo svojom profile na sociálnej sieti.Deň vojnových veteránov sa pripomína celosvetovo 11. novembra. Dátum bol vybraný symbolicky. Ako vysvetlil Vojenský historický ústav na svojej internetovej stránke, 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna.Straty na ľudských životoch, ktoré si táto „Veľká vojna“ vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v celých ľudských dejinách. Zo 65 miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo osem miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených alebo doživotne zmrzačených.V krajinách Commonwealthu si 11. november pripomínajú pod oficiálnym názvom Remembrance Day (Deň pamäti) a tiež aj ako Poppy Day (Deň červených makov), v Spojených štátoch ako Veterans Day (Deň veteránov), vo Francúzsku, či Belgicku ako Jour de l’Armistice (Deň prímeria) alebo tiež pod názvom Jour du Souvenir (Deň pamäti) a v Holandsku ako Wapenstilstandsdag (Deň prímeria).