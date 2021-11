Novela daňového poriadku neprináša očakávané riešenia, ale podnikateľov len viac zaťažuje

Novela neprináša očakávané riešenia

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Opatrenie zavádza parlamentom schválená novela daňového poriadku.Daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Ľubomíra Murgašová síce oceňuje snahu štátu bojovať s daňovými únikmi na DPH, zvyšovanie ďalšieho administratívneho zaťaženia daňovníkov však podľa nej nie je tou správnou cestou.„Schválená novela neprináša dlho očakávané riešenia na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, ale, naopak, podnikanie ešte viac sťažuje," uviedla v tlačovej správe. Firmy, ktoré sú registrované k 15. novembru tohto roka ako platitelia DPH, budú totiž musieť do konca toho mesiaca oznámiť všetky svoje bankové účty používané na podnikanie na Slovensku.Ako upozornila Murgašová, vo väčšine prípadov týmito informáciami správca dane už dnes disponuje. „Ako najväčší problém celej zmeny vnímame overovanie oznámenia bankových účtov dodávateľov na zozname finančnej správy pred zadaním každej úhrady," povedala.Platitelia DPH budú mať podľa nej iba veľmi krátky čas, a to dva mesiace, aby sa pripravili na túto administratívnu záťaž.„Pri veľkých firmách túto povinnosť nie je možné riešiť ľudskou prácou, ale len s využitím automatizácie, ktorá si tiež vyžaduje nejaký čas. Ak sa platitelia nestihnú pripraviť do 1. januára 2022, vystavia sa riziku ručenia za DPH," upozornila daňová poradkyňa.Podnikateľský sektor by podľa nej ocenil, ak by sa účinnosť tohto ustanovenia posunula, aby tak podnikatelia získali viac času sa pripraviť na túto novú povinnosť.Platitelia DPH musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty určené na podnikanie. Vzor tlačiva finančná správa zverejní na svojom portáli, predvyplnený formulár podnikateľom aj automaticky doručí do ich schránok na portáli finančnej správy.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská . Táto povinnosť sa podľa nej vzťahuje na 207,1 tisíca platiteľov DPH.Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zavádza novela zákona o DPH. Klientom podľa Rybanskej prinesie viaceré benefity, najmä zníženie rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH.„Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy, odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa bude zoznam zverejňovať od 1. januára budúceho roka a na dennej báze ho aktualizovať," uviedla.