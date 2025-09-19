Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
19. septembra 2025

Mier Ukrajine ruší vlastný protest, prenecháva priestor protivládnym zhromaždeniam


67696251ae154163889479 1 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - Organizácia Mier Ukrajine vyjadrila ocenenie voči opozícii a odborovým organizáciám za ich iniciatívu v protivládnych protestoch, po ktorej už dávnejšie volala. V súvislosti s tým sa rozhodla zrušiť svoj avizovaný protest na 26. septembra.


"Dnes ide demokracii na Slovensku o všetko. Preto sme sa rozhodli netrieštiť sily dvoma protestmi a náš protest, ktorý bol avizovaný na 26. septembra, zrušiť," uviedol tím Mier Ukrajine. Organizácia vyzýva verejnosť, aby podporila všetky protesty proti "ruskej" vláde a prodemokratické aktivity, pričom zdôrazňuje, že "Slovensko je Európa."

Mier Ukrajine zároveň potvrdzuje svoju vernosť hodnotám, aktivizmu a nezávislosti od politických strán. "Sme odhodlaní urobiť všetko pre podporu Ukrajiny a podporu demokracie na Slovensku, čo je aj primárny cieľ, pre ktorý sme vznikli," dodáva tím organizácie.




Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati zvolávajú na utorok 23. septembra ďalšie protesty "proti ožobračovaniu ľudí". V Bratislave bude protest o 18:00 na Námestí slobody, opozícia postupne ohlási protesty aj v ďalších mestách po celom Slovensku.

"Stupňujeme tlak na vládu, pretože ich konsolidácia je vyhlásením vojny pracujúcim a prinesie jedine Ficovu chudobu. Dotkne sa úplne všetkých - okrem predstaviteľov vlády, ktorí si arogantne zdvojnásobili platy. Idú zaťať sekeru do rodinných rozpočtov, zlikvidovať živnostníkov a pracujúcim zobrať nielen odvody, ale aj voľno. Nechcú, aby to počuli voliči, preto zarezali rozpravu v parlamente. Ale umlčať nás nedokážu. Preto pozývame ľudí na námestia už v utorok 23. septembra o 18:00. Ukážme Ficovej vláde, že nebudeme ticho,” zdôraznil predseda PS Michal Šimečka.




Zdroj: SITA.sk - Mier Ukrajine ruší vlastný protest, prenecháva priestor protivládnym zhromaždeniam © SITA Všetky práva vyhradené.

