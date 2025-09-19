|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
Winkler kritizuje schválený bianco šek, 30 miliónov eur sa navyše odkleplo bez prítomnosti Valla – VIDEO
Mestské zastupiteľstvo v Bratislave vo štvrtok odobrilo prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur na kapitálové investície. Hlasovanie sa ...
Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Bratislave vo štvrtok odobrilo prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur na kapitálové investície. Hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti primátora Matúša Valla, čo vyvolalo kritiku časti poslancov.
Nezaradený poslanec Martin Winkler označil neprítomnosť primátora pri rozhodovaní o významnom finančnom záväzku za problematickú. "Musel vedieť o plánovanom stretnutí s predsedom parlamentu a najdôležitejší bod mohol byť prerokovaný v inom čase," uviedol s tým, že možnosť preloženia primátorovi poslanci zamietli.
Podľa mestskej kontrolórky Jany Bezákovej bola tabuľka s rozpísanými investíciami doplnená až krátko pred rokovaním. Finančné prostriedky majú byť využité na viaceré projekty vrátane petržalskej električky, modernizácie depa Krasňany, výstavby športovej haly na Pionierskej, obnovy Kochovej záhrady, rekonštrukcie Námestia SNP či mosta Hradská.
Časť opozície spochybnila načasovanie prijatia úveru. "Je evidentné, že sa blížia voľby a tento úver bude použitý na opravy chodníkov a ciest ako súčasť kampane," vyhlásil Winkler, ktorý kandiduje na post primátora. Kritiku vyjadrili aj občania prítomní na rokovaní, ktorí poukázali na potrebu konsolidácie výdavkov magistrátu namiesto ďalšieho zadlžovania.
Podľa informácií mesta poskytne najvýhodnejšiu ponuku Československá obchodná banka s pohyblivou úrokovou sadzbou viazanou na Euribor. Úver má byť splácaný 20 rokov a zadlženosť Bratislavy stúpne na 45,91 percenta ročných príjmov mesta. "Ďalší dlh pre mesto je absolútne neprípustný. Treba sa pozrieť na výdavky a nie hľadať riešenie v nových úveroch," dodal Winkler.
Údaje z rokov 2023 a 2024 ukazujú, že náklady na úroky z mestských úverov vzrástli z 1,6 milióna na 4,7 milióna eur. Celkový dlh mesta podľa Winklera medziročne narástol o 16 percent.
Rozhodnutie zastupiteľstva prichádza v čase, keď vláda pripravuje konsolidačné opatrenia. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček po nedávnom stretnutí s predsedom parlamentu upozornil, že samosprávy prídu v budúcom roku o približne 110 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Winkler kritizuje schválený bianco šek, 30 miliónov eur sa navyše odkleplo bez prítomnosti Valla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezaradený poslanec Martin Winkler označil neprítomnosť primátora pri rozhodovaní o významnom finančnom záväzku za problematickú. "Musel vedieť o plánovanom stretnutí s predsedom parlamentu a najdôležitejší bod mohol byť prerokovaný v inom čase," uviedol s tým, že možnosť preloženia primátorovi poslanci zamietli.
Spochybnenie načasovania prijatia úveru
Podľa mestskej kontrolórky Jany Bezákovej bola tabuľka s rozpísanými investíciami doplnená až krátko pred rokovaním. Finančné prostriedky majú byť využité na viaceré projekty vrátane petržalskej električky, modernizácie depa Krasňany, výstavby športovej haly na Pionierskej, obnovy Kochovej záhrady, rekonštrukcie Námestia SNP či mosta Hradská.
Časť opozície spochybnila načasovanie prijatia úveru. "Je evidentné, že sa blížia voľby a tento úver bude použitý na opravy chodníkov a ciest ako súčasť kampane," vyhlásil Winkler, ktorý kandiduje na post primátora. Kritiku vyjadrili aj občania prítomní na rokovaní, ktorí poukázali na potrebu konsolidácie výdavkov magistrátu namiesto ďalšieho zadlžovania.
Zadlženosť Bratislavy stúpne
Podľa informácií mesta poskytne najvýhodnejšiu ponuku Československá obchodná banka s pohyblivou úrokovou sadzbou viazanou na Euribor. Úver má byť splácaný 20 rokov a zadlženosť Bratislavy stúpne na 45,91 percenta ročných príjmov mesta. "Ďalší dlh pre mesto je absolútne neprípustný. Treba sa pozrieť na výdavky a nie hľadať riešenie v nových úveroch," dodal Winkler.
Údaje z rokov 2023 a 2024 ukazujú, že náklady na úroky z mestských úverov vzrástli z 1,6 milióna na 4,7 milióna eur. Celkový dlh mesta podľa Winklera medziročne narástol o 16 percent.
Rozhodnutie zastupiteľstva prichádza v čase, keď vláda pripravuje konsolidačné opatrenia. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček po nedávnom stretnutí s predsedom parlamentu upozornil, že samosprávy prídu v budúcom roku o približne 110 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Winkler kritizuje schválený bianco šek, 30 miliónov eur sa navyše odkleplo bez prítomnosti Valla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mier Ukrajine ruší vlastný protest, prenecháva priestor protivládnym zhromaždeniam
Mier Ukrajine ruší vlastný protest, prenecháva priestor protivládnym zhromaždeniam
<< predchádzajúci článok
Elektronické náramky boli 10 rokov takmer nepoužívané, no stáli 80 miliónov. Teraz podľa PS hrozí rovnaký scenár
Elektronické náramky boli 10 rokov takmer nepoužívané, no stáli 80 miliónov. Teraz podľa PS hrozí rovnaký scenár