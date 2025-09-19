Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Winkler kritizuje schválený bianco šek, 30 miliónov eur sa navyše odkleplo bez prítomnosti Valla – VIDEO


Tagy: Bianco šek Bratislava Mestské zastupiteľstvo Primátor Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo v Bratislave vo štvrtok odobrilo prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur na kapitálové investície. Hlasovanie sa ...



Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Bratislave vo štvrtok odobrilo prijatie úveru vo výške 30 miliónov eur na kapitálové investície. Hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti primátora Matúša Valla, čo vyvolalo kritiku časti poslancov.


Nezaradený poslanec Martin Winkler označil neprítomnosť primátora pri rozhodovaní o významnom finančnom záväzku za problematickú. "Musel vedieť o plánovanom stretnutí s predsedom parlamentu a najdôležitejší bod mohol byť prerokovaný v inom čase," uviedol s tým, že možnosť preloženia primátorovi poslanci zamietli.

Spochybnenie načasovania prijatia úveru


Podľa mestskej kontrolórky Jany Bezákovej bola tabuľka s rozpísanými investíciami doplnená až krátko pred rokovaním. Finančné prostriedky majú byť využité na viaceré projekty vrátane petržalskej električky, modernizácie depa Krasňany, výstavby športovej haly na Pionierskej, obnovy Kochovej záhrady, rekonštrukcie Námestia SNP či mosta Hradská.

Časť opozície spochybnila načasovanie prijatia úveru. "Je evidentné, že sa blížia voľby a tento úver bude použitý na opravy chodníkov a ciest ako súčasť kampane," vyhlásil Winkler, ktorý kandiduje na post primátora. Kritiku vyjadrili aj občania prítomní na rokovaní, ktorí poukázali na potrebu konsolidácie výdavkov magistrátu namiesto ďalšieho zadlžovania.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zadlženosť Bratislavy stúpne


Podľa informácií mesta poskytne najvýhodnejšiu ponuku Československá obchodná banka s pohyblivou úrokovou sadzbou viazanou na Euribor. Úver má byť splácaný 20 rokov a zadlženosť Bratislavy stúpne na 45,91 percenta ročných príjmov mesta. "Ďalší dlh pre mesto je absolútne neprípustný. Treba sa pozrieť na výdavky a nie hľadať riešenie v nových úveroch," dodal Winkler.

Údaje z rokov 2023 a 2024 ukazujú, že náklady na úroky z mestských úverov vzrástli z 1,6 milióna na 4,7 milióna eur. Celkový dlh mesta podľa Winklera medziročne narástol o 16 percent.

Rozhodnutie zastupiteľstva prichádza v čase, keď vláda pripravuje konsolidačné opatrenia. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček po nedávnom stretnutí s predsedom parlamentu upozornil, že samosprávy prídu v budúcom roku o približne 110 miliónov eur.


Zdroj: SITA.sk - Winkler kritizuje schválený bianco šek, 30 miliónov eur sa navyše odkleplo bez prítomnosti Valla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bianco šek Bratislava Mestské zastupiteľstvo Primátor Bratislavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mier Ukrajine ruší vlastný protest, prenecháva priestor protivládnym zhromaždeniam
<< predchádzajúci článok
Elektronické náramky boli 10 rokov takmer nepoužívané, no stáli 80 miliónov. Teraz podľa PS hrozí rovnaký scenár

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 