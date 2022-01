Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri mierne vzrástla

Najnižší počet dlhodobo nezamestnaných za trištvrte roka

Najviac voľných miest v Bratislavskom kraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka medzimesačne vzrástla o 0,12 percentuálneho bodu na 6,76 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti novembru zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu na 7,40 percenta.Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v poslednom mesiaci minulého roka stúpol o 3,2 tisíca na 182,8 tisíca. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.„Mierne zvýšenie nezamestnanosti evidujeme prvýkrát od apríla 2021," uviedlo ústredie práce. Upozorňuje na to, že v porovnaní s decembrom 2020 miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla o 0,81 percentuálneho bodu a počet disponibilných uchádzačov o prácu sa znížil o 24,4 tisíca osôb.Celková miera nezamestnanosti sa v decembri minulého roka medziročne znížila o 0,9 percentuálneho bodu. Celkovo bolo pritom na úradoch práce na konci minulého roka 200,2 tisíca nezamestnaných. Oproti novembru minulého roka je to viac o 1,9 tisíca nezamestnaných, avšak medziročne ide o pokles o 27,1 tisíca osôb.V poslednom mesiaci vlaňajška evidovali úrady práce najnižší počet dlhodobo nezamestnaných za trištvrte roka, a to 92,7 tisíca. Ide o ľudí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce viac ako jeden rok. Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov dosiahol 44,7 tisíca, čo je podľa ústredia práce najmenej od marca 2020.Na trhu práce sa v decembri minulého roka uplatnilo 7,6 tisíca uchádzačov o zamestnanie. Z evidencie úrady práce vyradili takmer 10-tisíc uchádzačov o zamestnanie, z toho 167 pre nespoluprácu a ďalších 2,2 tisíca osôb z ostatných dôvodov, ako je starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a podobne.Počet voľných pracovných miest v poslednom mesiaci minulého roka opäť presiahol hranicu presiahol 71-tisíc. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 20,8 tisíca miest, najmenej miest bolo v Košickom kraji, a to 3,7 tisíca. Úrady práce evidovali v decembri 33,6 tisíca voľných pracovných miest vhodných pre absolventov.Pokles podľa ústredia práce zaznamenal počet nahlásených hromadných prepúšťaní. V porovnaní s rokom 2020 ich bolo vlani menej o 48. V prípade počtu ohrozených pracovných miest ide o pokles o 2 451 osôb.