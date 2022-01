Ruskí vojaci nesmú prejsť cez ukrajinskú hranicu, USA by reagovali rýchlou a tvrdou reakciou

Moskva úmysel napadnúť suseda popiera

20.1.2022 - Ak Rusko pošle svoje ozbrojené sily na Ukrajinu, Spojené štáty a ich spojenci zareagujú rýchlo a tvrdo. V Berlíne pred tým varoval americký minister zahraničných veci Antony Blinken, ktorý o napätej situácii vo východnej Európe vo štvrtok diskutoval s diplomatmi z Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva.„Ak akékoľvek ruské vojenské sily prejdú cez ukrajinskú hranicu a spáchajú nové agresívne činy proti Ukrajine, stretnú sa s rýchlou, tvrdou, jednotnou reakciou Spojených štátov a našich spojencov a partnerov,“ vyhlásil šéf americkej diplomacie.Rusko v blízkosti hraníc s Ukrajinou zhromaždilo odhadom 100-tisíc vojakov, čo by podľa Západu mohlo predznamenávať inváziu. Moskva úmysel napadnúť svojho západného suseda popiera, a vo štvrtok kontrovala s tvrdením, že Západ plánuje na Ukrajine provokácie. Rusko pritom požaduje od Západu a NATO záruky, že sa Seveoratlantická aliancia nerozšíri o Ukrajinu a ďalšie bývalé sovietske štáty a ani tam nebude rozmiestňovať zbrane ani vojakov. Západ to považuje za neprijateľné, ale je ochotný rokovať o menej drastických opatreniach.Blinken vo štvrtok zdôraznil, že USA a ich partneri sú jednotní v postoji voči akciám Moskvy a poznamenal, že americkí diplomati absolvovali viac ako 100 stretnutí so spojencami, „aby zabezpečili, že pokiaľ ide o Rusko, hovoríme a konáme spolu jedným hlasom“. „Táto jednota nám dáva silu, silu, ku ktorej by som mohol dodať, ktorej sa Rusko nevyrovná a nemôže vyrovnať. Preto v prvom rade budujeme dobrovoľné spojenectvá a partnerstvá. Preto nás chce Rusko nezodpovedne rozdeliť,“ povedal minister.Nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková počas konferencie nevylúčila prípadné uvalenie sankcií na plynovod Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom. „Ak by nastala ďalšia eskalácia, na stôl budú predložené všetky opatrenia,“ povedala.Na margo sankcií v prípade invázie sa separátne vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas online ekonomického fóra v Davose. Európska únia podľa nej „odpovie masívnymi ekonomickými a finančnými sankciami“. „Dúfame, že sa útok nestane, ale ak sa stane, sme pripravení,“ povedala.V súvislosti so vzniknutou situáciou Blinken už v stredu navštívil Ukrajinu a v piatok sa vo švajčiarskej Ženeve stretne s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom. „Čelíme náročným problémom a ich riešenie nebude rýchle. Určite si nemyslím, že ich vyriešime zajtra v Ženeve,“ skonštatoval americký minister.