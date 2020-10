Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla, podľa Krajniaka pomohla aj prvá pomoc z prvej vlny pandémie

Najväčší pokles v Nitrianskom kraji

Prílev čertsvých absolventov

Prvá pomoc v prvej vlne pandémie

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v septembri tohto roka klesla o 0,17 percentuálneho bodu na 7,43 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oproti septembru vlaňajška však miera evidovanej nezamestnanosti vzrástla o 2,39 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci deviateho mesiaca tohto roka 203 649 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.V porovnaní s augustom ide o pokles o 4 713 ľudí, medziročne je to však viac o 64,8-tisíca nezamestnaných.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,18 %.V porovnaní s augustom tohto roka išla nadol o 0,19 percentuálneho bodu, oproti septembru vlaňajška stúpla o 2,07 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali v septembri celkovo 224 393 ľudí bez práce, čo je v porovnaní s augustom menej o 5 124 ľudí. Medziročne celkový počet uchádzačov o prácu vzrástol o 56 153 osôb.Miera evidovanej nezamestnanosti sa v septembri znížila vo všetkých krajoch na Slovensku. Najväčší pokles oproti augustu zaznamenal Nitriansky kraj, a to o 0,36 percentuálneho bodu na 5,55 %.Nasleduje Trenčiansky kraj s poklesom miery evidovanej nezamestnanosti o 0,30 percentuálneho bodu na 5,38 % a Banskobystrický kraj o 0,22 percentuálneho bodu na 9,57 %. Naopak, najmenej miera nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v Žilinskom kraji, o 0,06 percentuálneho bodu na 6,35 %. Miera nezamestnanosti v septembri klesla v 63 okresoch a stúpla v 16 okresoch na Slovensku.Nezamestnanosť sa v septembri podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR znížila napriek prílevu čerstvých absolventov do evidencie.Prácu si minulý mesiac našlo 22-tisíc evidovaných nezamestnaných, čo je o 4-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď pracovný trh nebol poznačený pandémiou. "Počet ľudí bez práce tak aj napriek kríze klesá druhý mesiac po sebe," upozornilo ústredie práce.Úrady práce v minulom mesiaci z evidencie vyradili 28 652 uchádzačov o zamestnanie, 21 988 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 649 ľudí, ďalších 6 015 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov, ako sú starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní.Úrady práce ku koncu minulého mesiaca evidovali 76 673 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 4 542 miest.Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 095, najmenej v Košickom kraji, kde ich úrady práce evidovali 4 086. V septembri sa do evidencie úradov práce prihlásilo aj 6 263 absolventov stredných škôl. Najviac sa ich evidovalo na úradoch v Košiciach, Prešove, Žiline, Bardejove a v Poprade."Som veľmi rád, že sme prvú pomoc v prvej vlne nastavili tak, že za august a za september nám klesla nezamestnanosť. Za september ani v čase najväčšej ekonomickej konjunktúry, ktorá tu bola minulý rok, nezamestnanosť neklesla. Opatrenia, ktoré sme pripravili po prvej vlne, jednoducho zabrali a preto v nich pokračujeme aj počas aktuálnej druhej vlny. Dokonca pomoc zvyšujeme, aby sme pomohli ochrániť čo najviac pracovných miest a udržať podnikanie SZČO,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak