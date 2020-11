Miera nezamestnanosti na Slovensku môže v ďalších mesiacoch mierne stúpať, očakávajú analytici

Miera

nezamestnanosti

na

Slovensku

Nedotknutý priemysel

Reakcia trhu práce

Miernejšie ekonomické prejavy

Klesanie nezamestnanosti

Dobre nastavené opatrenia

miera

nezamestnanosti

na

Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2020 (Webnoviny.sk) -sa môže podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej v nadchádzajúcich mesiacoch mierne zvýšiť. Zdôvodňuje to zhoršením epidemiologickej situácie a s tým spojenými opatreniami, ako aj nárastom neistoty.Zintenzívnenie druhej vlny bude mať podľa analytičky tlmiaci vplyv na ekonomickú aktivitu, avšak primárne majú opatrenia negatívny vplyv na sektor služieb, a nie priemysel."Priemyslu by sa malo naďalej dariť relatívne dobre, pretože zostáva v podstate nedotknutý európskymi obmedzeniami a stabilné ekonomické podmienky východnej Ázie zároveň poskytujú pomocnú ruku zahraničnému dopytu," tvrdí Muchová.Negatívny vplyv na trh práce podľa nej zmierňujú štátne opatrenia na ochranu pracovných miest, závisí však od miery ich využitia. "Zároveň bude dôležité sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia u zamestnávateľov po skončení poberania štátnej pomoci pre koronakrízu," povedala.Celkovo v tomto roku očakáva vyššiu mieru nezamestnanosti ako pred pandémiou, vyplývajúcu zo zhoršenej ekonomickej situácie u nás aj v Európskej únii.Nárast miery nezamestnanosti v ďalšom období očakáva aj analytička Poštovej banky Jana Glasová . "Otázkou zostáva, ako silno nás druhá vlna pandémie zasiahne a k akému uzatvoreniu ekonomiky budeme musieť pristúpiť, resp. ako dlho to bude celé trvať," uviedla pre agentúru SITA.Po stabilizovaní pandemickej situácie sa podľa nej začne nezamestnanosť znova znižovať. "To bude však pomalšie, nakoľko trh práce zvykne reagovať na ekonomický vývoj s určitým časovým oneskorením," dodala analytička.Druhá vlna pandémie by podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka mohla mať miernejšie negatívne ekonomické prejavy ako prvá jarná vlna, najmä v priemysle."A hoci pravdepodobne pretrvá dlhšie, spolu s opatreniami na ochranu pracovných miest, ktoré už vychytali časť detských chorôb, by tak aj jej negatívne dopady na nezamestnanosť mohli byť limitované, teda výrazne miernejšie ako počas jarnej vlny," tvrdí. Nezamestnanosť by tak na rozdiel od pôvodných jarných očakávaní tento rok nemala atakovať hranicu 10 percent."Podľa našich odhadov by do konca roka nemusela presiahnuť ani hranicu 8 percent, pričom kulminovať by nezamestnanosť mohla v závere prvej polovice budúceho roka na úrovniach okolo 8,5 až 9 percent," dodal Koršňák.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku tretí mesiac po sebe klesla. V októbri tohto roka sa oproti septembru znížila o 0,08 percentuálneho bodu na 7,35 %. V septembri tohto roka pritom miera nezamestnanosti medzimesačne klesla o 0,17 percentuálneho bodu a v auguste o 0,05 percentuálneho bodu.Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 201 281 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so septembrom ide o pokles o 2 368 ľudí. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).Podľa ministra práce a sociálnych vecí sa ukazuje, že opatrenia voči koronakríze boli od začiatku pandémie nastavené dobre. "Opatrenia, ktoré prijímame, fungujú," povedal. Aj na nahlásených hromadných prepúšťaniach sa podľa ministra ukazuje, že trend je zatiaľ pozitívny.Od augusta si podľa neho našlo na Slovensku prácu 53-tisíc nezamestnaných. Počíta s tým, že do konca tohto roka budekolísať."Musíme počítať s tým, že niektoré firmy budú musieť znížiť počet zamestnancov," povedal. Krajniak očakáva, že krízové obdobie potrvá do jari budúceho roka. "Verím, že v apríli sa ekonomika začne výrazne oživovať," tvrdí minister práce.