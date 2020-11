Prezidentka Čaputová odobrila zákony súvisiace s pomocou cestovnému ruchu a civilnému letectvu

Domáci cestovný ruch

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákony z dielne rezortu doprava a výstavby, medzi nimi zákon o podpore cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID-19, či legislatívnu normu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec Prezidentkou odobrený zákon o podpore domáceho cestovného ruchu vytvorí rámec pre tvorbu adresných schém štátnej pomoci vo výške 100 miliónov eur.O štátnu pomoc budú môcť požiadať subjekty domáceho cestovného ruchu, ktorým pre pandémiu klesli tržby viac ako o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Podpora od štátu dosiahne v závislosti od poklesu tržieb od 4 do 10 percent z minuloročných tržieb.Ministerstvo dopravy a výstavby už avizovalo, že sa bude snažiť čím skôr začať s konkrétnou finančnou pomocou. V roku 2020 sa počíta s vyplatením finančnej pomoci vo výške 10 miliónov eur, na rok 2021 so sumou 70 miliónov eur a v roku 2022 s 20 miliónmi eur.Aj novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve súvisí s pandémiou. Letiskovým spoločnostiam chce štát do konca roka 2021 čiastočne kompenzovať výpadok ich príjmov počas koronakrízy.Finančná pomoc štátu dosiahne vyše 32,1 milióna eur. Financie pôjdu z rozpočtovej kapitoly rezortu na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov v súvislosti s opatreniami, ktoré boli prijaté pre šírenie koronavírusu na Slovensku.Príspevok sa poskytne za obdobie od 12. marca do 31. decembra 2021 do výšky 85 percent oprávnených nákladov.Podľa rezortu dopravy a výstavby je zákon dôležitý, lebo z dôvodu potreby zabezpečiť nevyhnutnú leteckú dostupnosť územia SR počas krízovej situácie museli letiskové spoločnosti značnú časť nákladov vynaložiť na zabezpečenie poskytovania letiskových služieb.Opatrenia prijaté vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 mali vplyv na ich fungovanie. Nielen zákaz vykonávania určených civilných letov, ale aj nezáujem o využívanie obchodnej leteckej dopravy prispeli k strate príjmov letiskových spoločností.