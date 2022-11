Miera nezamestnanosti na Slovensku presahuje 15 percent už len v troch okresoch, najhoršie je na tom stále Rimavská Sobota

Nezamestnanosť najviac stúpla v Medzilaborciach

Pod hranicou šiestich percent

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Okreszostal aj v októbri okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Medzimesačne pritom vzrástla o 0,12 percentuálneho bodu na 18,99 percenta. Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres, a to 16,72 percenta. Oproti septembru išlo o pokles o 0,28 percentuálneho bodu.Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti zvýšila o 0,13 percentuálneho bodu na 16,24 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 59 okresoch, vzrástla v 19 okresoch a v jednom okrese sa jej výška nezmenila. Nezamestnanosť pritom najviac medzimesačne stúpla v okrese, a to o 0,36 percentuálneho bodu.Najviac sa nezamestnanosť oproti septembru tohto roka znížila v okrese, a to o 0,86 percentuálneho bodu. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,33 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.Mieru evidovanej nezamestnanosti pod tromi percentami vykázalo ďalších šesť okresov. V okresemiera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,43 percenta, v okrese2,49 percenta a v okrese2,57 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla o 0,16 percentuálneho bodu na 5,9 percenta. Medziročne išlo o pokles o 0,89 percentuálneho bodu.Ako v tlačovej správe uviedlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prvýkrát po 2,5 roku sa znížila pod hranicu šiestich percent. Prvýkrát od marca 2020 sa miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10-percentnú hranicu vo všetkých krajoch Slovenska.