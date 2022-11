Trendy a ceny montáže tepelných čerpadiel 2022

Ceny tepelných čerpadiel na Slovensku

Ceny tepelných čerpadiel sa líšia v závislosti od výkonu, modelu a samozrejme aj od výrobcu. Na to, aby sme vedeli presnú cenu toho-ktorého tepelného čerpadla, je potrebné poznať konkrétne energetické potreby zákazníkov a ponuku výrobcov. Tepelné čerpadlá je však možné porovnávať aj všeobecnejšie, berúc do úvahy, že je zahrnutá inštalácia tepelného čerpadla na kľúč, záruka, servis tepelného čerpadla a certifikáty.Analýza ponúk dodávateľov ukazuje, že najčastejšie inštalované sú tepelné čerpadlá vzduch-voda, predovšetkým čerpadlá s vykurovacím výkonom 5 kW, ktorých cena sa pohybuje v rozmedzí od 8 000 do 11 000 eur. Potom nasleduje tepelné čerpadlo s výkonom 12 kW, ktorého cena sa pohybuje od 10 000 do 13 000 eur. V niektorých rodinných domoch s vyššou potrebou energie má zmysel inštalovať tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 16 kW, ktoré stojí 12 000 až 15 000 eur. Podrobnejšie ceny podľa modelu a typu tepelných čerpadiel si môžete overiť v našej kalkulačke tepelné čerpadlo Overili sme si aj to, či na ceny tepelných čerpadiel vplýva napr. miesto kúpy, resp. dodávky a montáže. Cena dodávky a montáže tepelného čerpadla v Žilinskom kraji sa pohybuje od 1 500 do 2 000 eur, v Košickom kraji je cena 2 000 do 2 500 eur. Pokiaľ ide o Bratislavu, cena sa pohybuje od 2 500 do 3 500 eur.Zistili sme ceny v Rumunsku . V hlavnom meste Rumunska, Bukurešti , za tepelné čerpadlo s výkonom 12 kW a montáž treba zaplatiť od 5 500 do 6 500 eur, samotná montáž stojí od 2 200 do 2 600 eur. Pokiaľ ide o montáž, najvýhodnejšia ponuka je v Temešvári , kde sa cena pohybuje od 1 000 do 1 200 eur. Chorvátsku sa najčastejšie inštaluje tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 9 kW – jeho cena sa pohybuje v rozmedzí od 7 000 do 9 000 eur. Za ním nasleduje tepelné čerpadlo s výkonom 11 kW, jeho cena sa pohybuje od 8 000 do 10 000 eur. V niektorých rodinných domoch s vyššou potrebou energie je možné inštalovať tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 14 kW, za ktoré treba zaplatiť 10 000 až 12 000 eur. Rozdiel je badateľný pri porovnaní severnej a južnej časti Chorvátska. Ceny montáže tepelného čerpadla v severnom Chorvátsku sa drasticky nelíšia. V Záhrebe Varaždíne sa cena dodávky a montáže tepelného čerpadla pohybuje od 2 000 do 4 000 eur. Pokiaľ ide o Dalmáciu, rozdiel v cene je oveľa väčší, v Splite a okolí je cena dodávky a montáže tepelného čerpadla od 1 300 do 2 000 eur.Súčasný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ako aj diania na politickej scéne ovplyvňujú cenu fosílnych palív a ich ponuku. Výsledkom je nárast dopytu po iných zdrojoch, čo spôsobilo raketový rast cien energií. Tepelné čerpadlá nie sú výnimkou. Z finančného hľadiska boli zaujímavou voľbou na vykurovanie domácností už pred týmito udalosťami, súčasná situácia na trhu však mnohých núti rozhodnúť sa pre inštaláciu tepelného čerpadla. Teraz však na cenu tepelných čerpadiel vplýva ponuka a dopyt. Vysoký dopyt po tepelných čerpadlách nie je možné uspokojiť zo dňa na deň, a tak ceny tepelných čerpadiel začali rásť.